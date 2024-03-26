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На Київщині до 15 років за ґратами засудили адвоката, який жорстоко вбив наречену
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На Київщині до 15 років за ґратами засудили адвоката, який жорстоко вбив наречену

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засуджений адвокат
Засуджений адвокат. Фото: Національна поліція

На Київщині 15 років ув'язнення отримав адвокат, який вбив та розчленував наречену. Валізу з частинами жіночого тіла знайшли у водоймі влітку 2022 року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та поліції Київщини.

На початку червня 2022 року на березі водойми в селі Нові Безрадичі місцеві жителі побачили дорожню валізу з частинами жіночого тіла.

Тоді поліцейські склали умовний "портрет" вбитої, аби встановити особу. Через деякий час до правоохоронців звернулась жінка, оскільки її подруга мала схожі речі і наприкінці травня перестала виходити на зв'язок.

Слідчі з'ясували, що 39-річна уродженка Краматорська навесні 2022 року приїхала з Польщі та оселилась у приватному будинку нового знайомого, з яким планувала влаштувати особисте життя.

Співмешканцем вбитої виявився 36-річний адвокат. Камери відеонагляду зафіксували, як після зникнення жінки, він кілька днів поспіль виносив з будинку підозрілі речі і методично викидав їх в різні місця, ще й намагався уникнути камер відеонагляду.

Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та зберіганні бойових припасів ( ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України) та засудив його до 15 років за ґратами.

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