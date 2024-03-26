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Тернопільські волонтери передали військовим 30 тонн продуктів
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Тернопільські волонтери передали військовим 30 тонн продуктів

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Волонтери передали військовим 30 тонн допомоги
Волонтери передали військовим 30 тонн допомоги. Суспільне Тернопіль

Понад 30 тонн продуктів передали волонтери "Десантно-козацького рою" для третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Про це Суспільному розповів волонтер Володимир Мосейко.

"Третя штурмова зробила запит на вісім тонн картоплі, дві тонни моркви, тонну буряка. Також люди ще принесли для військових консервації, домашні вареники. Веземо воду, кажуть, що є потреба в цьому. Передаємо просту воду і солодку", — каже Володимир Мосейко.

Володимир Мосейко.
Володимир Мосейко. Суспільне Тернопіль

Молодший лейтенант третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Віталій Брасюк каже, що з квітня сухопутні війська переходять на нову систему харчування. Тому звернулися за допомогою до волонтерів.

"Є певне розпорядження про створення запасів на місцях у бригадах та підрозділах на забезпечення безперебійного харчування. У 2023 році були певні проблеми з доставкою продуктів логістичною фірмою, інколи не довозили. Тому ми вирішили перестрахуватись".

Волонтерська допомога
Волонтерська допомога. Суспільне Тернопіль

За кермом вантажівки – волонтер благодійного фонду "Добра Надії і Любові" Костянтин Сиверський. Чоловік родом із Теофіполя Хмельницької області. Каже, на схід їде вп’яте.

"Завантажили фуру ще із Теофіполя, далі прямували на Лановеччину, а також зупинялись у Вишнівці. Наша остання зупинка — це Тернопіль. Тут ми довантажили продукти, машину та декілька дронів і далі прямуємо на Донеччину".

Костянтин Сиверський
Костянтин Сиверський. Суспільне Тернопіль

Волонтерська допомога
Волонтерська допомога. Суспільне Тернопіль

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