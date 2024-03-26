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У Кропивницькому військові та ветерани з пораненнями можуть отримати грошову допомогу на лікування
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У Кропивницькому військові та ветерани з пораненнями можуть отримати грошову допомогу на лікування

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У Кропивницькому військові та ветерани, які мають поранення, можуть отримати на лікування 20 тисяч гривень з міського бюджету та ще 15 тисяч – з обласного. Суспільне дізнавалось, чи може військовий повторно отримати допомогу, якщо має друге поранення, та які документи для цього потрібні.

Директорка міського департаменту соціальної політики Юлія Вовк розповіла Суспільному, що 2023 року на програму підтримки учасників війни з РФ та членів їхніх сімей виділили 79 мільйонів 587 тисяч гривень, 2024-го – 103 мільйони. Допомога після поранень, контузій та травм, з її слів – одноразова. Загальна сума – 35 тисяч гривень з міського та обласного бюджетів.

"Але якщо військовослужбовець після поранення вилікувався та повернувся на бойові позиції, де отримав повторне поранення, то він може звернутися ще".

Документи на обидві допомоги (з міського та обласного бюджетів – ред.) слід подавати у Центрі надання адміністративних послуг, сказала Юлія Вовк.

"2023 року передбачили 12 мільйонів 680 тисяч, їх отримали 590 військовослужбовців. На 1 березня 109 військових отримали два мільйони 580 тисяч допомоги".

Замість військового, який перебуває на лікуванні, подати документи можуть його рідні. За інформацією керівниці департаменту, потрібні заява, копія паспорта, ідентифікаційного номера, довідка зі шпиталю, довідка переселенця (за потреби), банківські реквізити та посвідчення учасника бойових дій. Якщо посвідчення немає, приймають витяги з наказів військової частини.

"Ми ж розуміємо, що не всі військовослужбовці отримали посвідчення учасника бойових дій. Потрібні й копія довідки медичних закладів, які підтверджують поранення і те, що його отримали під час участі у бойових діях, копія документа з військової частини, що підтверджує участь військовослужбовця у захисті батьківщини".

Після опрацювання документів міською радою, сказала, допомога надійде за півтора місяця.

Оформити допомогу в Центр надання адмінпослуг прийшов кропивничанин Андрій Гончар. Він – колишній військовослужбовець, демобілізувався за станом здоров’я. Розповів, що на фронт пішов добровольцем у перший день повномасштабної війни.

"26 лютого ми вже отримали зброю й приступили до своїх обов’язків. Служив у нашій тер обороні – 121-ша бригада, 174-й батальйон. Отримав поранення під Сєвєродонецьком – у селищі Борівське. Важка ступінь контузії була".

Лікувався кропивничанин у Дніпрі, Львові, Мукачевому та Міжгір’ї на Закарпатті. Нині лікується у Кропивницькому.

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