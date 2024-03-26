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На Закарпатті затримали прикордонника, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у контрабанді цигарок
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На Закарпатті затримали прикордонника, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у контрабанді цигарок

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Підозрюваний в отриманні хабаря прикордонник
Підозрюваний в отриманні хабаря прикордонник. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону

На Закарпатті затримали молодшого інспектора прикордонної служби "Тячів" за підозрою в отриманні 1800 доларів США за сприяння у контрабанді цигарок.

Про це повідомили на сайті Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону.

За інформацією відомства, 27-річного майстер-сержанта, який володіє службовою інформацією про охорону державного кордону, підозрюють у сприянні незаконного переміщення до Румунії партії тютюнових виробів.

"Задля власного збагачення він надавав контрабандисту дані про місця перебування прикордонних патрулів. Кожен нелегально переміщений ящик цигарок оцінив у 45 доларів США. Затримали підозрюваного під час отримання від "клієнта" 1800 доларів США", — йдеться у повідомленні.

На Закарпатті затримали прикордонника, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у контрабанді цигарок
Підозрюваний в отриманні хабаря прикордонник. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону

Молодшому інспектору прикордонної служби повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368Одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене службовою за попередньою змовою КК України. Наразі чоловіку обрали запобіжний захід та відсторонили його від посади. Крім цього, правоохоронці встановлюють причетних до злочину інших людей.

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суспільне намагається отримати коментар від підозрюваного, щоб встановити об'єктивні деталі справи.

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