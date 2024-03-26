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Майже літо: наприкінці тижня на Київщині очікують до +22 тепла
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Майже літо: наприкінці тижня на Київщині очікують до +22 тепла

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Квітучі черешні. УНІАН/Олександр Прилепа

Останній тиждень березня в Києві та області буде незвично теплим.

Про це в коментарі Суспільному розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Для Київщині наступні дні будуть переважно погожі, окрім 29 березня. В цей день прогнозують дощ та більш хмарну погоду.

Температурні показники поступово підвищуватимуться: якщо 28 березня вночі +2-4°C, вдень +13-15°C, то на вихідних в нічні години близько +9°C, а протягом дня навіть до +22°C.

"Такі температури дещо нетипові та зависокі для березня. Зазвичай, це більш притаманно другій половині квітня та початку травня. Незабаром показники повернуться ближче до норми", — сказала Птуха.

Синоптикиня додала, що така "спекотна" погода утримається до 2 квітня. Потім стане дещо прохолодніше, в межах +15°C.

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