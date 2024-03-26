У Тернополі дві сотні вчителів з різних міст України взяли участь у форумі

У Тернополі майже дві сотні вчителів з різних міст України взяли участь у форумі "Почуй мене: об’єднання громади заради взаєморозуміння і підтримки". Захід провели у школі № 19. Під час форуму говорили про поліпшення взаємодії вчителя з учнем, - розповіла координаторка форуму директорка Тернопільської школи №19 Лідія Бачинська.

За словами лектора форуму Євгена Чікушкіна, невмотивованість дітей до навчання — один з найбільших викликів, з яким стикаються вчителі. Чоловік — представник християнського навчального центру. Каже, його лекція називається "Чути і бути почутим".

"Діти хочуть жити вільно. Одне з питань, яке піднімали — багато дітей сьогодні говорить: "а нащо воно мені? Мені це ніколи не знадобиться". Немає комунікації — це те, про що говорили. Є булінг. З цим стикаються вчителі, з цим стикаються діти".

Євген Чікушкін. Суспільне Тернопіль

Освітній форум. Суспільне Тернопіль

Цю лекцію відвідав вчитель фізики Роман Вітяк. Чоловік працює в школі понад 30 років. Каже, під час заходу дізнався кілька методів, як покращити взаємодію з учнями.

"Мені подали непогану ідею, оскільки діти не вміють списувати. Треба очолити цей процес, щоб навчити дітей списувати. Я не маю на увазі, щось негативне. Навчити будь-якої справи, навіть такої — це позитив".

Роман Вітяк. Суспільне Тернопіль

Відбулася і лекція з музикотерапії. Її провела Оксана Гіль. Жінка розповідала вчителям, як за допомогою музики покращити емоційний стан учнів.

"Музикотерапію можна дуже легко застосувати, інтегрувати в будь-яку навчальну дисципліну, адже це важливий інструмент, що допоможе правильно налаштувати учнів. Тобто, якщо є якась важка самостійна чи контрольна робота і потрібно потім до купи зібрати усю інформацію, або налаштувати дитину на позитив, то можна це зробити за допомогою музики, яка триватиме 2-3 хвилини. Цього більш ніж достатньо, аби їхній емоційний стан стабілізувати".

Оксана Гіль. Суспільне Тернопіль

На форум з Борщева приїхала Леся Загдай.

"Ми завжди переймаємо щось нове. Чогось універсального немає. Якщо ми це впровадимо в себе, то думаю, що наша країна буде завжди йти вперед і буде найрозвинутіша в світі".

Леся Загдай. Суспільне Тернопіль

Освітній форум. Суспільне Тернопіль

Координаторка форуму директорка Тернопільської школи №19 Лідія Бачинська розповіла, що тему для форуму обрали ще восени минулого року. Відтоді готувалися до заходу.

"Не спілкуємося вийнятково з психологами. До нас приїхали вчителі початкових класів, заступники, директори. Тобто різна кваліфікація вчителів є, бо тема їм близька: як самому не вигоріти, як допомогти дітям, як правильно спілкуватися з батьками, як себе тримати в руках, як працювати в укритті? Ці всі теми є актуальні для вчителів. Нехай воно звучить як психологічний лікбез, але основна ідея була — "почуй мене". "Я можу тебе навчити, я можу тебе послухати, або я хочу навчитися".