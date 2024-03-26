В Одесі долають наслідки балістичного удару РФ ввечері 25 березня. Травмувались 10 людей, пошкоджень зазнали близько 300 квартир. Ракети влучили у рекреаційну зону, вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках та у Палаці спорту, розташованих поруч. Кореспонденти Суспільного поспілкувались з очевидцями російської атаки.

Денис, власник пошкодженої квартири, розповів, що після першого вибуху отримав дзвінок від дружини. Жінка кричала та була дуже налякана. Через сім хвилин пролунав другий вибух:

"У дружини спрацював материнський інстинкт, вона за 30 секунд до вибуху накрила дітей матрацом надувним і пуфом. Я поки доїхав додому з роботи майже посивів. Діти з дружиною босі, напівроздягнені, побігли в паркінг. Вибігало дуже багато сусідів, кричали навіть дорослі чоловіки. Були люди у крові, сходи закапані у крові, двір у склі, всі налякані, всі у шоці".

Власник пошкодженої квартири Денис. Фото: Суспільне Одеса

Артур також живе у будинку, який зачепила ударна хвиля від вибуху.

"Перший вибух був такий, що все повиносило. Всі вікна вилетіли, рами, все інше – ціле, тварини теж", — згадує чоловік.

Карину, власницю ще однієї пошкодженої квартири, перший вибух застав у коридорі. Далі жінка побігла у паркінг.

"Коли почалась тривога — був перший удар, він був дуже сильний, страшний. Ми до цього встигли вибігти у коридор. Застав перший удар в коридорі, десь дуже близько. Другий вже у паркінгу, у нас було відчуття, що наш будинок зараз складеться. У нас шість вікон вибито, все. Були поранені люди, діти, це жах. Звичайно, щоб вони всі повиздихали. Це все, що я можу сказати. Слава Україні!" — поділилась Карина.

Карина, власниця пошкодженої квартири внаслідок удару РФ 25 березня, Одеса. Фото: Суспільне Одеса

Від ракетного удару пошкодилась будівля Палацу спорту. За словами директора установи Євгена Філонова, не уціліли жодне скло чи рама, подекуди обвалилась стеля. У момент атаки у будівлі перебували понад 50 дітей, вони перебігли в укриття — ніхто з них не травмувався, наголосив Філонов.

Зранку розбите скління навколо та всередині Палацу спорту прибирали співробітники установи та спортсмени, які прийшли підтримати колектив.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 25 березня

В Одеській області оголосили о 17:23. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього в місті пролунала серія вибухів.

РФ уразила подвійним ударом за балістичною траєкторією рекреаційну зону Одеси. Дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибило скло. Попередньо відомо про чотирьох поранених.

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