НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Щоб вони всі повиздихали": жителі Одеси діляться пережитим внаслідок ракетного удару РФ
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

"Щоб вони всі повиздихали": жителі Одеси діляться пережитим внаслідок ракетного удару РФ

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

В Одесі долають наслідки балістичного удару РФ ввечері 25 березня. Травмувались 10 людей, пошкоджень зазнали близько 300 квартир. Ракети влучили у рекреаційну зону, вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках та у Палаці спорту, розташованих поруч. Кореспонденти Суспільного поспілкувались з очевидцями російської атаки.

Денис, власник пошкодженої квартири, розповів, що після першого вибуху отримав дзвінок від дружини. Жінка кричала та була дуже налякана. Через сім хвилин пролунав другий вибух:

"У дружини спрацював материнський інстинкт, вона за 30 секунд до вибуху накрила дітей матрацом надувним і пуфом. Я поки доїхав додому з роботи майже посивів. Діти з дружиною босі, напівроздягнені, побігли в паркінг. Вибігало дуже багато сусідів, кричали навіть дорослі чоловіки. Були люди у крові, сходи закапані у крові, двір у склі, всі налякані, всі у шоці".

"За 30 секунд до вибуху накрила дітей": жителі Одеси діляться пережитим внаслідок ракетного удару РФ
Власник пошкодженої квартири Денис. Фото: Суспільне Одеса

Артур також живе у будинку, який зачепила ударна хвиля від вибуху.

"Перший вибух був такий, що все повиносило. Всі вікна вилетіли, рами, все інше – ціле, тварини теж", — згадує чоловік.

Карину, власницю ще однієї пошкодженої квартири, перший вибух застав у коридорі. Далі жінка побігла у паркінг.

"Коли почалась тривога — був перший удар, він був дуже сильний, страшний. Ми до цього встигли вибігти у коридор. Застав перший удар в коридорі, десь дуже близько. Другий вже у паркінгу, у нас було відчуття, що наш будинок зараз складеться. У нас шість вікон вибито, все. Були поранені люди, діти, це жах. Звичайно, щоб вони всі повиздихали. Це все, що я можу сказати. Слава Україні!" — поділилась Карина.

"За 30 секунд до вибуху накрила дітей": жителі Одеси діляться пережитим внаслідок ракетного удару РФ
Карина, власниця пошкодженої квартири внаслідок удару РФ 25 березня, Одеса. Фото: Суспільне Одеса

Від ракетного удару пошкодилась будівля Палацу спорту. За словами директора установи Євгена Філонова, не уціліли жодне скло чи рама, подекуди обвалилась стеля. У момент атаки у будівлі перебували понад 50 дітей, вони перебігли в укриття — ніхто з них не травмувався, наголосив Філонов.

Зранку розбите скління навколо та всередині Палацу спорту прибирали співробітники установи та спортсмени, які прийшли підтримати колектив.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 25 березня

В Одеській області оголосили о 17:23. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього в місті пролунала серія вибухів.

РФ уразила подвійним ударом за балістичною траєкторією рекреаційну зону Одеси. Дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибило скло. Попередньо відомо про чотирьох поранених.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Обстріли Сумської області, обстріли Сумщини
181 вибух: російська армія завдала ударів по десяти громадах Сумської області
Ракета
У росіян проблем із "Цирконами" набагато більше, ніж з "Кинджалами" — експерт
Священник, держзрада, Сумська область
"Біс попутав, накрило мене": засуджений священник із Ямполя на Сумщині розповів про вчинену держзраду
Rheinmetall
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
На початок