Молодіжний коворкінг-простір відкрили в Макарові: заплановані заходи

У Макарові на Київщині відкрили молодіжний коворкінг-простір в приміщенні Центру творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала.

Про це повідомив міський голова Вадим Токар.

"Сучасний молодіжний простір стане осередком для народження нових ідей, навчання і дозвілля молоді та підлітків, цікавих зустрічей та комунікацій", — впевнені в громаді.

Простір відкрили за підтримки благодійників, зокрема, Дитячого фонду ООН UNICEF Ukraine.

Вже найближчим часом заплановані перші заходи: ️тренінги з кібербезпеки та профорієнтації, зустрічі з військовослужбовцями, ветеранами та волонтерами, майстер-клас з арт-терапії.

У Фастові працює Цифровий навчальний центр для дітей 6-17 років, а Переяславі розпочав роботу оновлений молодіжний центр "Зустріч".