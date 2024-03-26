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Молодіжний коворкінг-простір відкрили в Макарові: заплановані заходи
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Молодіжний коворкінг-простір відкрили в Макарові: заплановані заходи

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Макарівський молодіжний коворкінг-простір
Макарівський молодіжний коворкінг-простір. Фото: Вадим Токар / Telegram

У Макарові на Київщині відкрили молодіжний коворкінг-простір в приміщенні Центру творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала.

Про це повідомив міський голова Вадим Токар.

"Сучасний молодіжний простір стане осередком для народження нових ідей, навчання і дозвілля молоді та підлітків, цікавих зустрічей та комунікацій", — впевнені в громаді.

Простір відкрили за підтримки благодійників, зокрема, Дитячого фонду ООН UNICEF Ukraine.

Вже найближчим часом заплановані перші заходи: тренінги з кібербезпеки та профорієнтації, зустрічі з військовослужбовцями, ветеранами та волонтерами, майстер-клас з арт-терапії.

У Фастові працює Цифровий навчальний центр для дітей 6-17 років, а Переяславі розпочав роботу оновлений молодіжний центр "Зустріч".

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