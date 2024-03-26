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Пів року від дня звільнення. Ексдиректор кропивницького театру судиться за поновлення на посаді
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Пів року від дня звільнення. Ексдиректор кропивницького театру судиться за поновлення на посаді

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Екскерівник кропивницького театру Вячеслав Вандрашек просить суд поновити його на посаді та виплатити зарплату за час вимушеного прогулу. Представник театру просив зупинити розгляд справи, поки чекають рішення дніпровського апеляційного суду за іншою заявою колишнього директора. Суспільне побувало на засіданні у Ленінському районному суді Кропивницького.

Відповідач, представник театру Сергій Глущенко в суді сказав, що рішення апеляційного суду може напряму вплинути на розгляд справи.

"Так як на підставі даних рішень і розпоряджень про призначення конкурсу, оголошення конкурсу, про визнання переможця даного конкурсу був призначений новий директор".

Вячеслав Вандрашек сказав, що нині оскаржує його.

"Я звернувся до Верховного суду України. І здаватись я не збираюсь".

Щодо конкурсу на посаду директора театру також подав апеляцію до суду в Дніпрі. У кропивницькому окружному суді йому відмовили.

"Чому представник театру подавав клопотання, щоб призупинити справу – вони хочуть побачити, яке буде рішення в Дніпрі, бо хочуть зрозуміти, чи моя позовна заява у Верховний суд буде прийнята".

Суддя Лілія Іванова, вислухавши сторони, ухвалила рішення не зупиняти провадження.

"Клопотання залишити без задоволення. Ухвала набирає чинності з моменту підпису, оскарженню не підлягає".

Потому почали дослідження письмових доказів у справі.

13 березня директора обласного театру Сергія Корнієнка затримали у Кропивницькому за підозрою в отриманні хабаря за працевлаштування для подальшого уникнення мобілізації. Його відсторонили від посади, сказав представник облради Артем Фенько.

"Слідчий суддя Ленінського райсуду задовольнив клопотання слідчого Нацполіції щодо відсторонення. Тому не було потреби у подібному розпорядженні голови облради, а одразу було видано розпорядження про покладення обов’язків директора на режисера-постановника Лавренчука".

Нині на розгляді в судах перебувають три справи, які стосуються звільнення Вячеслава Вандрашека, сказав Артем Фенько.

"Одна вже закінчила своє апеляційне провадження, в іншій — сторона позивача подала апеляційну скаргу – на разі лише витребувала справу з адмінсуду, та ще не відкрито провадження. І ще позивач подав касаційну скаргу на рішення третього апеляційного суду".

Вячеслав Вандрашек вважає, що облрада затягує справу.

"Після того, як мене звільнили, театр рухався в протилежний бік. І ця ситуація з хабарем і новим керівником, думаю, не надала якихось переваг рішенню облради. Вони мали б зараз спробувати врятувати театр й довірити його людині, яка є спеціалістом, знає цей театр і що з ним робити. Але вони йдуть шляхом затягування судів і знову шляхом беззаконня".

У судовому засіданні оголосили перерву до 12 квітня.

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