Для ЗСУ одне з головних завдань — позбавити російський флот та армію бойових спроможностей вести війну проти України. Завдяки успішним ураженням кораблів Чорноморського флоту РФ, українські військові позбавили Росію можливості виконувати два з чотирьох завдань флоту, а також відкрили морський коридор.

Про це повідомив Суспільному Крим військовий експерт Павло Лакійчук.

"Якщо ЧФ мав виконувати чотири задачі у 2022 році — це блокада українського узбережжя, морська десантна операція, це підтримка сухопутних військ на приморському напрямку і завдавання ракетних ударів по стратегічних об'єктах України, — то перші дві задачі він точно не може виконувати. Морський коридор ми відкрили, блокаду прорвали і вигнали їх звідти з північно-західної частини", — наголосив він.

За словами експерта, російські великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", які були пошкоджені атакою Сил оборони України у ніч на 24 березня, найближчі рік-два точно не зможуть відновити. А ВДК "Мінськ", який 13 вересня 2023 року був суттєво пошкоджений у сухому доці Севастопольського морського заводу, він назвав "купою металу", який теж не зможе функціонувати найближчі роки.

Що відомо про втрати окупантів внаслідок атаки на Севастополь та Гвардійське 23-24 березня

Уражено та виведено з ладу надовго ВДК "Ямал" та ВДК "Азов";

Уражено та виведено з ладу надовго розвідувальний корабель "Іван Хурс";

Уражено та виведено з ладу надовго ВДК "Костянтин Ольшанський", захоплений у ВМС України під час окупації Криму;

Пошкоджено центр звʼязку ЧФ РФ у Севастополі;

Уражено ще декілька обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі;

Уражено щонайменше три ємності з нафтопродуктами та сховище палива нафтопереробного заводу у Гвардійському Сімферопольського району.

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