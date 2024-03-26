Житомирська обласна прокуратура скерували до суду справу злочинного угруповання, учасників якого та їхнього спільника — депутата міськради, колишнього заступника міського голови — обвинувачують у рекеті. Упродовж 6 років члени групи скоїли у Коростишівській громаді до пів сотні тяжких і особливо тяжких злочинів.

Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

"Створив цю злочинну організацію 50-річний підприємець, так званий "смотрящий" по Коростишеву та району. Вік учасників групи — від 23 до 50 років. В угрупованні було дві групи, якими керували двоє "ставлеників" організатора. Організатору, учасникам і спільнику цієї злочинної організації інкримінують злодіяння за цілим рядом статтей. Зокрема, створення, керівництво, участь у злочинній організації, вимагання в особливо великих розмірах з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, поєднаного з насильством. Також у списку обвинувачень — незаконне позбавлення волі, супроводжуване заподіянням фізичних страждань, вербування людей для трудової експлуатації, незаконне заволодіння важливим особистим документом. Крім того, також незаконне зберігання боєприпасів, вибухових пристроїв та холодної зброї, психотропних речовин. Плюс — опір працівнику правоохоронного органу, заподіяння правоохоронцю побоїв, примушування свідка до відмови від давання показань, а ще — одного з учасників обвинувачують у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю", — розповіла Тетяна Гоша.

За її словами, 8 членів угруповання перебувають під вартою, ще двоє — під домашнім арештом.

Від дій учасників злочинної організації потерпіли майже 20 місцевих жителів, яким заподіяли збитків на 1,6 мільйона гривень.

Що відомо про справу рекетирів з Житомирщини

16 серпня на Житомирщині затримали підозрюваних у рекеті, які "вибивали" неіснуючі борги з населення, в тому числі і 190 тисяч гривень з чинного військового ЗСУ. 17 серпня в Корольовському районному суді обирали запобіжні заходи затриманим учасникам злочинного угруповання, яких підозрюють у рекеті.

Зранку 17 серпня на Соборному майдані у Житомирі зібралися військовослужбовці Збройних сил України, щоб підтримати свого колегу, якому погрожували учасники злочинного угруповання, вимагаючи неіснуючий борг.

17 серпня прокурор попросив оголосити перерву у засіданні суду з приводу обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних. 18 серпня суд продовжив розглядати справи з приводу обрання запобіжних заходів чоловікам, яких підозрюють у рекеті. Станом на 17-ту годину суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою усім вісьмом чоловікам, яких підозрюють у вимаганні.

12 грудня стало відомо, що правоохоронці затримали чинного депутата Коростишівської міськради, якого підозрюють у тому, що він у складі злочинного угруповання викрадав людей та "вибивав" із них гроші. Наразі встановили понад 30 сімей, які постраждали від рук рекетирів.

18 грудня Корольовський районний суд обрав запобіжний захід депутату Коростишівської міськради Михайлу Лукомському, якого підозрюють у рекеті, викраданні та катуванні людей, а також у вимаганні із них грошей. Депутата відправили під цілодобовий домашній арешт.

15 січня 2024 року стало відомо, що житомирські поліцейські встановили причетність одного з коростишівських рекетирів до вбивства 23-річного учасника антитерористичної операції на сході України, з якого рекетири вибивали борг.

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