НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Львові понад 50 ветеранів і їхніх дружин отримали ваучери на розвиток бізнесу
БІЗНЕСВетерани ЗСУРегіони

У Львові понад 50 ветеранів і їхніх дружин отримали ваучери на розвиток бізнесу

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ваучери на розвиток ветеранського бізнесу, 26 березня 2024
Ваучери на розвиток ветеранського бізнесу, 26 березня 2024. Суспільне Львів/Іванка Дусько

Сьогодні, 26 березня, у Львові 53 ветеранам, їхнім дружинам та батькам вручили сертифікати на розвиток власного бізнесу від міста. Програму надання ваучерів для ветеранського бізнесу започаткували в липні 2023 року. Тоді гроші отримали 27 переможців.

Про це розповіла Суспільному заступниця начальника відділу ділових індустрій Юлія Трохимчук.

Серед ідей, з якими звертаються майбутні підприємці — вирощування королівських креветок, облаштування екосадиб, швейне виробництво, створення дронів та інші. Павло Дьокін, один із переможців, отримав гроші на розвиток спортивного клубу.

"З ідеєю на розвиток спортивного клубу "Крук", це буде направлення на молодь. Ще з дитинства я достатньо довго займався кікбоксингом, потім виступав по змішаних єдиноборствах. Це була свого роду така маленька мрія і зараз міська рада дала можливість втілити в життя", — розповів Павло Дьокін.

Стартовий внесок на ветеранський бізнес становить до 300 тисяч гривень. Загалом сума виданих ваучерів складає близько 15 мільйонів гривень.

Підтримку за ветеранськими ваучерами можуть отримати ветерани, ветеранки, їхні чоловіки та дружини. Також до переліку додали батьків, якщо ветеран чи ветеранка неодружені, та повнолітніх дітей ветеранів, які мають бізнес-ідеї.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
продуктовий кошик, візок з продуктами, покупки
Як купують українці — дослідження споживчих трендів
Оренда Житнього ринку в Києві: новий аукціон призначили на 15 квітня 2024 р
Передача в оренду київського Житнього ринку: коли відбудеться аукціон і які вимоги до орендаря
Теля на фермі
Черкаські фермери можуть отримати гроші на утримання тварин: держава відновила компенсації
Книги, кава, бізнес, власна справа, підприємці, Ніжин
"Їж. Пий. Читай. Кохай": у Ніжині відкрили першу кав’ярню-книгарню
На початок