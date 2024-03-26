У Львові понад 50 ветеранів і їхніх дружин отримали ваучери на розвиток бізнесу

Сьогодні, 26 березня, у Львові 53 ветеранам, їхнім дружинам та батькам вручили сертифікати на розвиток власного бізнесу від міста. Програму надання ваучерів для ветеранського бізнесу започаткували в липні 2023 року. Тоді гроші отримали 27 переможців.

Про це розповіла Суспільному заступниця начальника відділу ділових індустрій Юлія Трохимчук.

Серед ідей, з якими звертаються майбутні підприємці — вирощування королівських креветок, облаштування екосадиб, швейне виробництво, створення дронів та інші. Павло Дьокін, один із переможців, отримав гроші на розвиток спортивного клубу.

"З ідеєю на розвиток спортивного клубу "Крук", це буде направлення на молодь. Ще з дитинства я достатньо довго займався кікбоксингом, потім виступав по змішаних єдиноборствах. Це була свого роду така маленька мрія і зараз міська рада дала можливість втілити в життя", — розповів Павло Дьокін.

Стартовий внесок на ветеранський бізнес становить до 300 тисяч гривень. Загалом сума виданих ваучерів складає близько 15 мільйонів гривень.

Підтримку за ветеранськими ваучерами можуть отримати ветерани, ветеранки, їхні чоловіки та дружини. Також до переліку додали батьків, якщо ветеран чи ветеранка неодружені, та повнолітніх дітей ветеранів, які мають бізнес-ідеї.