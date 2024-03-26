Через Великдень, який цьогоріч католики святкують 31 березня, на українсько-польському кордоні зріс пасажиропотік в обох напрямках на 8 тисяч. Через це виникають черги. Найбільш завантажені пункти пропуску — "Краківець" та "Шегині".

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

"У зв’язку із наближенням Великодніх свят на кордоні з Польщею зростає потік людей і транспорту. Тільки протягом останніх днів пасажиропотік в обох напрямках збільшився на 8 тисяч", — йдеться у повідомленні.

Найчастіше водії автобусів та легковиків обирають для перетину кордону пункти пропуску "Краківець" та "Шегині". Через це перед ними фіксують черги. Натомість найменша динаміка руху — на пунктах пропуску "Смільниця", "Грушів", "Рава-Руська" та "Угринів". Мешканців закликають обирати саме ці пункти пропуску.

Актуальну інформацію щодо черг на кордоні з Польщею можна переглянути на офіційних сторінках Держприкордонслужби та Західного регіонального управління ДПСУ.