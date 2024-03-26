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За викрадення пів сотні декоративних дерев судитимуть житомирянина
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За викрадення пів сотні декоративних дерев судитимуть житомирянина

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крадіжка, кримінал, поліція, декоративні дерева, Житомирщина
Поліція проводить слідчі дії у справі про крадіжку декоративних дерев, Житомирщина, 2024 рік. Поліція Житомирщини

Наприкінці лютого з господарства у Станишівській громаді Житомирщини зникли пів сотні декоративних дерев. За крадіжку судитимуть житомирянина.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її інформацією, крадіжка сталася наприкінці лютого у селі Леонівці з території господарства. Про зникнення пів сотні деревець та кущів туй загальною сумою близько 35 тисяч гривень повідомила до поліції власниця підприємства. В ході слідства поліція встановила причетного до крадіжки — 35-річного житомирянина.

"Чоловік раніше працював на цьому підприємстві, тому добре знав про вільний доступ до території, — розповіла Вікторія Дубовик. — Уночі 23 лютого він приїхав до господарства, викопав понад три десятки півтораметрових туй і близько двох десятків кущів і все приховав у закинутій будівлі в сусідньому селі. Ці рослини він продав, тому поліцейські вилучали їх вже у нових власників".

За словами речниці поліції Житомирщини, чоловік у скоєному зізнався та пояснив, що хотів покращити своє матеріальне становище.

Чоловіка судитимуть за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, відповідно до законодавства, враховують вчинення діяння в умовах воєнного стану, чоловіку загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

За викрадення пів сотні декоративних дерев судитимуть житомирянина
Плантація туй, з якої скоєна крадіжка, Житомирщина, 2024 рік. Поліція Житомирщини

За викрадення пів сотні декоративних дерев судитимуть житомирянина
Плантація декоративних кущів, з якої скоєна крадіжка, Житомирщина, 2024 рік. Поліція Житомирщини

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