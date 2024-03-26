На площі 400 м². Поблизу "Арени Львів" невідомі створили стихійне сміттєзвалище

На Сихові, поблизу "Арени Львів" невідомі влаштували стихійне сміттєзвалище. Зокрема, викинули скло, биту цеглу, шини та інші відходи. Наразі особи порушників з'ясувати не вдалось.
Як повідомили на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції у Львівській області, 26 березня інспектори здійснили виїзд на територію Сихівського району Львова. Поблизу "Арени Львів" фахівці виявили хаотичне несанкціоноване звалище відходів. Зокрема, скло, биту цеглу, будівельні відходи, шини та побутові відходи площею близько 400 м².
Стихійне сміттєзвалище поблизу "Арени Львів", 26 березня 2024 року. Facebook/Державна екологічна інспекція у Львівській області
Стихійне сміттєзвалище поблизу "Арени Львів", 26 березня 2024 року. Facebook/Державна екологічна інспекція у Львівській області
Інспектори скерували лист до Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради. Сміттєзвалище мають усунути, а територію привести у належний санітарно-епідеміологічний стан.
Стихійне сміттєзвалище поблизу "Арени Львів", 26 березня 2024 року. Facebook/Державна екологічна інспекція у Львівській області
На момент огляду особи порушників встановити не вдалось.