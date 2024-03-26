НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На площі 400 м². Поблизу "Арени Львів" невідомі створили стихійне сміттєзвалище
ЕКОЛОГІЯРегіони

На площі 400 м². Поблизу "Арени Львів" невідомі створили стихійне сміттєзвалище

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сміттєзвалище біля "Арени Львів"
Стихійне сміттєзвалище поблизу "Арени Львів", 26 березня 2024 року. . Facebook/Державна екологічна інспекція у Львівській області

На Сихові, поблизу "Арени Львів" невідомі влаштували стихійне сміттєзвалище. Зокрема, викинули скло, биту цеглу, шини та інші відходи. Наразі особи порушників з'ясувати не вдалось.

Як повідомили на Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції у Львівській області, 26 березня інспектори здійснили виїзд на територію Сихівського району Львова. Поблизу "Арени Львів" фахівці виявили хаотичне несанкціоноване звалище відходів. Зокрема, скло, биту цеглу, будівельні відходи, шини та побутові відходи площею близько 400 м².

Стихійне сміттєзвалище поблизу "Арени Львів", 26 березня 2024 року
Стихійне сміттєзвалище поблизу "Арени Львів", 26 березня 2024 року. Facebook/Державна екологічна інспекція у Львівській області

Стихійне сміттєзвалище поблизу "Арени Львів", 26 березня 2024 року
Стихійне сміттєзвалище поблизу "Арени Львів", 26 березня 2024 року. Facebook/Державна екологічна інспекція у Львівській області

Інспектори скерували лист до Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради. Сміттєзвалище мають усунути, а територію привести у належний санітарно-епідеміологічний стан.

Стихійне сміттєзвалище поблизу "Арени Львів", 26 березня 2024 року
Стихійне сміттєзвалище поблизу "Арени Львів", 26 березня 2024 року. Facebook/Державна екологічна інспекція у Львівській області

На момент огляду особи порушників встановити не вдалось.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
квак, нічна чапля
На Одещині волонтери врятували перелітного птаха
Блакитне озеро, Дніпропетровщина
Перекривають доступ до води: чому біля Блакитних озер на Дніпропетровщині невідомі встановлюють бетонний паркан
Як працюватиме екобус: графік на квітень
Екобус у Полтавській громаді: як працюватиме у квітні
Риба, яку незаконно ловив чоловік
На Миколаївщини правоохоронці виявили рибалку, який незаконно ловив рибу
На початок