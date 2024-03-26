Обробка дерев: садівник з Тернопільщини розповів про догляд за садом

Весняну обробку дерев варто проводити препаратом сульфату міді, або просто мідним купоросом. Про це Суспільному розповів садівник з Підгороднього Ігор Хомко.

"У весняний період, коли бруньки сплять і ще не наповнились, ми будемо обробляти абрикос, персик, слива, вишня, тобто кісточкові. Це важливо, щоби зберегти врожай на цих деревах. Будемо готувати бордоську суміш. До неї входить 2 хімічні компоненти: мідний купорос та негашене вапно. Необхідно 300 грамів мідного купоросу — це для 3% розчину. Засипаємо мідний купорос в теплу воду, і розмішуємо дерев’яною паличкою. Суміш у теплій воді розчиняється добре".

Садівник готує розчин. Суспільне Тернопіль

Садівник з Тернопільщини розповів про догляд за садом. Суспільне Тернопіль

Садівник каже, зручно, якщо мати відеречко з мітками літрів.

"П’ять літрів я відливаю. Виходить гарна голуба рідина. Далі готуємо вапно. Воно негашене, мелене. Беремо вапна на 3% розчин у баночку, що має мірки. Якщо на 3% розчину дати не 300 грамів вапна, воно точно пошкодить. Беремо ту саму палочку, засипаємо негашене вапно. Хтось може сказати, що в пластмасовій посуді гасити вапно не бажано, тому, що воно буде кипіти. Ні воно не буде кипіти, його досить мало".

Садівник готує розчин. Суспільне Тернопіль

Коли загасили вапно – треба його вилити в посуд, де в процесі буде змішуватися мідний купорос з гашеним вапном, - розповідає Ігор Хомко.

"Далі важливо, щоби правильно змішати один компонент з іншим. В жодному разі не можна гашене вапно доливати до мідного купоросу. Має бути тільки навпаки. Беремо розчинений мідний купорус і по-трошки ллємо і помішуємо".

Ігор Хомко заливає розчин в обприскувач. Суспільне Тернопіль

За словами садівника, обробляти дерева треба при температурі 7-8 градусів тепла.

Садівник з Тернопільщини розповів про догляд за садом. Суспільне Тернопіль

"Якщо температура повітря буде іншою, то ефекту обробки не буде. Спори, які ми повинні вбити, ще у сплячому положенні. А нам потрібно, щоб вони були активізовані, то ж вибираємо середню температуру 7-8 градусів. Дуже важливо починати обробку в спокійну та безвітряну погоду".

Ігор Хомко обприскує дерева. Суспільне Тернопіль

Обприскувати дерева потрібно уже "стрижені", тобто обрізані.

Садівник з Тернопільщини розповів про догляд за садом. Суспільне Тернопіль

"Є грибкові захворювання та плодожерки, які їдять плоди, коли вони починають набирати своєї форми. Дуже часто заражаються сливи, якщо їх вчасно не обприскати, то сливи не буде. Яблука ранніх сортів, якщо не обприскати вчасно, то 90% дерева заразить яблунева плодожерка".