Окупанти посилили патрулювання у тимчасово захопленому Бердянську, Запорізької області. Так, підрозділи росгвардії патрулюватимуть об'єкти інфраструктури та головні райони міста. Для цього їх оснастили спеціалізованими автомобілями та гучномовцями.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"Після подій у московському "Крокусі" окупанти взялися ще пильніше патрулювати окуповані території", — йдеться в повідомленні.

Бійці російської гвардії, які мають патрулювати окупований Бердянськ. Фото: Telegram/пропагандистський канал Бердянськ.Официально

За її словами, патрулювання міста здійснюватиме охорона росгвардії:

"Бійці слідкуватимуть за об’єктами, які буцім-то знаходяться під їх "захистом" і пильнуватимуть головні райони міста. Таким чином окупанти планують знайти ще більше терористів, і залякати місцеве населення", — зазначила Галіціна.

Раніше Суспільне повідомляло, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російська влада влаштувала пропагандистські заходи із вшанування загиблих під час теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" в Московській області РФ, який відбувся 22 березня.

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