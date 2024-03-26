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112 пошкоджених квартир: у Запоріжжі завершили ліквідацію наслідків обстрілу РФ в одній із багатоповерхівок
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112 пошкоджених квартир: у Запоріжжі завершили ліквідацію наслідків обстрілу РФ в одній із багатоповерхівок

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У Запоріжжі через обстріл РФ 22 березня пошкоджено 112 квартир у одній із багатоповерхівок
Закриті OSB-плитами вибиті шибки в багатоповерхівці, поряд з якою влучила ракета РФ. Запоріжжя, березень 2024 року. Фото: Telegram/ секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

У багатоповерхівці, пошкодженої внаслідок російського масованого ракетного удару 22 березня по території Запоріжжя, виконали першочергові роботи. Наразі проводяться роботи з технічної оцінки будинку.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі.

112 пошкоджених квартир: у Запоріжжі завершили ліквідацію наслідків обстрілу РФ в одній із багатоповерхівок
Комунальники прибирають прибудинкову територію поряд з місцем влучання однієї з російських ракет. Запоріжжя, березень 2024 року. Фото: Telegram/ секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Зазначається, що внаслідок російського обстрілу 22 березня пошкодження отримали 112 квартир однієї з дев'ятиповерхівок Запоріжжя, поруч з якою влучала одна з ракет РФ. У семи багатоповерхових будинків поруч вибиті шибки:

"Протягом години на місці було встановлено комунальний автобус і намет міськради, до якого звернулися 104 мешканці. Троє людей були тимчасово влаштовані до шелтеру", — йдеться у повідомленні.
112 пошкоджених квартир: у Запоріжжі завершили ліквідацію наслідків обстрілу РФ в одній із багатоповерхівок
Комунальники прибирають територію поряд з будинком, біля якого влучила одна з російських ракет. Запоріжжя, березень 2024 року. Фото: Telegram/ секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Анатолій Куртєв зазначив, що у будинку виконали посилення стіни та закрили вибиті вікна OSB-плитами. Наразі тривають ремонтні роботи газовою службою, а також технічне обстеження будівлі.

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