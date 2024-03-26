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Робитимуть аварійний та ямковий ремонти: близько 100 вулиць Житомира потребують оновлення дорожнього покриття
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Робитимуть аварійний та ямковий ремонти: близько 100 вулиць Житомира потребують оновлення дорожнього покриття

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У Житомирі цього літа проводитимуть лише аварійний та ямковий ремонти доріг. Капітальні або поточні ремонти дорожнього покриття можливі в окремих випадках.

Про це повідомив заступник начальника Управління автошляхів Житомира Дмитро Павлов.

За його словами, нині ремонту потребують близько 100 вулиць міста.

"Цього року планується у більшості випадків просто ямковий ремонт. Якщо й будуть якісь вулиці робитися повністю, то це, напевно, будуть одиниці. Потреба на поточні ремонти становить близько 400 мільйонів гривень на рік, а передбачено 50 мільйонів — відповідно не все вдасться зробити. Тому йдемо таким шляхом, що будемо робити максимально критичні ділянки. Якщо, наприклад, взяти вулицю Київське шосе, то вона давно потребує капітального ремонту чи заміни верхнього шару асфальту, але там площа сягає 100 тисяч квадратних метрів, тому на сьогоднішній день місту самотужки це зробити непросто", — розповів Дмитро Павлов.

Робитимуть аварійний та ямковий ремонти: близько 100 вулиць Житомира потребують оновлення дорожнього покриття
Дмитро Павлов, Житомир, 26 березня 2024 року. Суспільне Житомир

Робитимуть аварійний та ямковий ремонти: близько 100 вулиць Житомира потребують оновлення дорожнього покриття
Ями на дорогах у Житомирі, 26 березня 2024 року. Суспільне Житомир

Житомирянин Микола живе на Крошні. Чоловік розповів, що глибина ям на дорогах може сягати десяти сантиметрів. І така ситуація майже у всіх районах міста.

"У невеликих районах їздити просто неможливо. Ями по 5-7 сантиметрів точно. Я ходову на автомобілі робив уже два рази. І це за два місяці. На деяких вулицях просто каруселі. Поки там проїдеш, то ходова розбивається тільки так", — сказав водій Микола.

Робитимуть аварійний та ямковий ремонти: близько 100 вулиць Житомира потребують оновлення дорожнього покриття
Микола. Житомир, 26 березня 2024 року. Суспільне Житомир

Робитимуть аварійний та ямковий ремонти: близько 100 вулиць Житомира потребують оновлення дорожнього покриття
Ями на дорогах у Житомирі, 26 березня 2024 року. Суспільне Житомир

На вулиці Праці ями на всю ширину проїжджої частини. Аби проїхати вибоїни глибиною до десятка сантиметрів, водії повністю зупиняються. Деякі намагаються об'їхати ями тротуаром. Місцевий житель Володимир розповів, що один із таких водіїв, виїхавши на тротуар, ледь не збив його дружину та сина. Чоловік додав, що жителі вулиці самотужки засипають ці ями, але за кілька днів машини вибивають щебінь чи пісок, якими засипають вибоїни.

"Ми ввечері йшли і хтось на іномарці викрутив кермо на тротуар і вилетів на бордюр. Добре, що я просто встиг відштовхнути дружину і дитину. Ще б трохи, і малий був би на тому світі", — розповів Володимир.

Робитимуть аварійний та ямковий ремонти: близько 100 вулиць Житомира потребують оновлення дорожнього покриття
Володимир. Житомир, 26 березня 2024 року. Суспільне Житомир

Робитимуть аварійний та ямковий ремонти: близько 100 вулиць Житомира потребують оновлення дорожнього покриття
Ями на дорогах у Житомирі, 26 березня 2024 року. Суспільне Житомир

За словами заступника начальника Управління автошляхів Житомира Дмитра Павлова, нині завершують обстеження доріг Житомира, після чого сформують перелік ділянок, де робитимуть ремонти. В першу чергу лататимуть ями на центральних вулицях міста, а потім перейдуть до другорядних.

Робитимуть аварійний та ямковий ремонти: близько 100 вулиць Житомира потребують оновлення дорожнього покриття
Ремонту доріг потребують близько 100 вулиць Житомира, 26 березня 2024 року. Суспільне Житомир

Робитимуть аварійний та ямковий ремонти: близько 100 вулиць Житомира потребують оновлення дорожнього покриття
Ями на дорогах у Житомирі, 26 березня 2024 року. Суспільне Житомир

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