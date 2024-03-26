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Екобус у Полтавській громаді: як працюватиме у квітні
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Екобус у Полтавській громаді: як працюватиме у квітні

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Як працюватиме екобус: графік на квітень
Батарейки, які здають до екобусу. Фото: Суспільне Полтава

У Полтавській громаді у квітні 2024-го екобус працюватиме за майже 20 адресами. Також планують збирати батарейки по школах. До нього можна приносити небезпечні відходи.

Про графік роботи екобуса на квітень повідомили на офіційному сайті КАТП-1628.

Мікроавтобус виїжджатиме за адресами у Полтаві та приєднаних селах у будні з 9:30 до 17:00. Також з 15-го по 23-те квітня екобус збиратиме батарейки в школах.

Екобус у Полтавській громаді: як працюватиме у квітні
Графк роботи екобуса. Полтавська ТГ. Квітень. 2024 рік. Суспільне Полтава

Екобус ― це спеціальний мікроавтобус, який збирає у населення батарейки, ртутні термометри, люмінесцентні лампи, акумулятори до мобільних телефонів. Приносити ці відходи можна безплатно, їх передадуть на утилізацію.

Екобус у Полтавській громаді: як працюватиме у квітні 2024
Графік роботи екобуса. Квітень. 2024 рік. Суспільне Полтава

Що таке екобус та як він працює

Екобус спочатку він працював у Полтаві, а з утворенням громади почав виїжджати й у прилеглі села. Графік його роботи складають, зокрема, за зверненнями місцевих жителів. Крім того, враховують, щоб екобус був розташований у людному місці.

У Полтаві він запрацював 1 жовтня 2019-го. Його придбали, а потім переобладнали за гроші з міського бюджету. Вартість автомобіля ― понад 1 мільйон гривень.

В екобус можна приносити відходи, які потребують спеціальної утилізації. Це ртутні термометри, люмінесцентні лампи та батарейки.

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