Екобус у Полтавській громаді: як працюватиме у квітні

У Полтавській громаді у квітні 2024-го екобус працюватиме за майже 20 адресами. Також планують збирати батарейки по школах. До нього можна приносити небезпечні відходи.

Про графік роботи екобуса на квітень повідомили на офіційному сайті КАТП-1628.

Мікроавтобус виїжджатиме за адресами у Полтаві та приєднаних селах у будні з 9:30 до 17:00. Також з 15-го по 23-те квітня екобус збиратиме батарейки в школах.

Графк роботи екобуса. Полтавська ТГ. Квітень. 2024 рік. Суспільне Полтава

Екобус ― це спеціальний мікроавтобус, який збирає у населення батарейки, ртутні термометри, люмінесцентні лампи, акумулятори до мобільних телефонів. Приносити ці відходи можна безплатно, їх передадуть на утилізацію.

Графік роботи екобуса. Квітень. 2024 рік. Суспільне Полтава

Що таке екобус та як він працює

Екобус спочатку він працював у Полтаві, а з утворенням громади почав виїжджати й у прилеглі села. Графік його роботи складають, зокрема, за зверненнями місцевих жителів. Крім того, враховують, щоб екобус був розташований у людному місці.

У Полтаві він запрацював 1 жовтня 2019-го. Його придбали, а потім переобладнали за гроші з міського бюджету. Вартість автомобіля ― понад 1 мільйон гривень.

В екобус можна приносити відходи, які потребують спеціальної утилізації. Це ртутні термометри, люмінесцентні лампи та батарейки.

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