Екобус у Полтавській громаді: як працюватиме у квітні

У Полтавській громаді у квітні 2024-го екобус працюватиме за майже 20 адресами. Також планують збирати батарейки по школах. До нього можна приносити небезпечні відходи.
Про графік роботи екобуса на квітень повідомили на офіційному сайті КАТП-1628.
Мікроавтобус виїжджатиме за адресами у Полтаві та приєднаних селах у будні з 9:30 до 17:00. Також з 15-го по 23-те квітня екобус збиратиме батарейки в школах.
Екобус ― це спеціальний мікроавтобус, який збирає у населення батарейки, ртутні термометри, люмінесцентні лампи, акумулятори до мобільних телефонів. Приносити ці відходи можна безплатно, їх передадуть на утилізацію.
Що таке екобус та як він працює
Екобус спочатку він працював у Полтаві, а з утворенням громади почав виїжджати й у прилеглі села. Графік його роботи складають, зокрема, за зверненнями місцевих жителів. Крім того, враховують, щоб екобус був розташований у людному місці.
У Полтаві він запрацював 1 жовтня 2019-го. Його придбали, а потім переобладнали за гроші з міського бюджету. Вартість автомобіля ― понад 1 мільйон гривень.
В екобус можна приносити відходи, які потребують спеціальної утилізації. Це ртутні термометри, люмінесцентні лампи та батарейки.
Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах: