НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
28 березня у Львові поховають Ігоря Юхновського
ПохованняСМЕРТЬРегіони

28 березня у Львові поховають Ігоря Юхновського

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ігор Юхновський
Ігор Юхновський. Пресслужба Львівської ОВА

У четвер, 28 березня, у Львові попрощаються з Ігорем Юхновським. Вченого й політичного діяча поховають на Личаківському цвинтарі.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

Чин прощання з Ігорем Юхновським відбудеться у Свято-Покровському кафедральному соборі ПЦУ на вулиці Михайла Грушевського, 2.

Парастас проведуть у середу, 27 березня, о 19:00. Чин Похорону й прощання — о 10:00 у четвер, 28 березня.

Поховають Ігоря Юхновського в родинному гробівці на Личаківському цвинтарі.

Ігор Юхновський — автор ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, який закріпив Незалежність України. Очолював опозиційну до комуністичної більшості першого парламенту "Народну раду". Був кандидатом у президенти на виборах у 1991 році й посів п'яте місце.

Також Ігор Юхновський — почесний директор Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України, почесний доктор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, доктор Honoris Causa Львівського національного університету імені Івана Франка й співзасновник Українського інституту національної пам'яті. У 2005 році йому присвоїли звання "Герой України".

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
На Черкащині поховали Героя
На щиті: на Черкащині поховали загиблого захисника
Військові з Чернігівщини, які загинули на війні
На Чернігівщині попрощалися з чотирма військовими ЗСУ, які загинули у боях
Загиблий боєць Олег Шевченко з Кропивницького
У Кропивницькому попрощалися з солдатом Олегом Шевченком
У Мукачеві попрощалися з полеглим захисником Віталієм Петахом
На Закарпатті попрощалися з полеглим захисником Віталієм Петахом
На початок