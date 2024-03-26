28 березня у Львові поховають Ігоря Юхновського

У четвер, 28 березня, у Львові попрощаються з Ігорем Юхновським. Вченого й політичного діяча поховають на Личаківському цвинтарі.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

Чин прощання з Ігорем Юхновським відбудеться у Свято-Покровському кафедральному соборі ПЦУ на вулиці Михайла Грушевського, 2.

Парастас проведуть у середу, 27 березня, о 19:00. Чин Похорону й прощання — о 10:00 у четвер, 28 березня.

Поховають Ігоря Юхновського в родинному гробівці на Личаківському цвинтарі.

Ігор Юхновський — автор ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, який закріпив Незалежність України. Очолював опозиційну до комуністичної більшості першого парламенту "Народну раду". Був кандидатом у президенти на виборах у 1991 році й посів п'яте місце.

Також Ігор Юхновський — почесний директор Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук України, почесний доктор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, доктор Honoris Causa Львівського національного університету імені Івана Франка й співзасновник Українського інституту національної пам'яті. У 2005 році йому присвоїли звання "Герой України".