Відбудова Київщини: в Ірпені триває капремонт дев'ятиповерхівки

В Ірпені на Київщині триває капітальний ремонт пошкодженої дев'ятиповерхівки на вулиці Ярославській.

Про це повідомляє КОВА.

Будівля була значно пошкоджена внаслідок бойових дій на території пристоличного регіону. Всередині були вибиті вікна, двері та балкони. Значних руйнувань зазнали стіни, покрівля та фасад.

Восени 2023 року розпочався капремонт будинку коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Підрядник демонтував зруйновані частини будівлі та замінив пошкоджені віконні блоки. Фахівці оздобили місця загального користування, відремонтували покрівлю. Наразі будівельники завершують вимощення навколо багатоповерхівки.

Відновлення будинку в Ірпені на вулиці Ярославська. Фото: КОВА

Відновлення будинку в Ірпені на Ярославській. Фото: КОВА

Також проєкт передбачає утеплення з подальшим оздобленням фасаду, ремонт пошкоджених квартир, облаштування пандусів. В будинку відновлять інженерні мережі та системи водовідведення.

Що відомо про відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області були зруйновані чи пошкоджені понад 28 тисяч об'єктів. На початок 2024 року вдалося відновити майже 17 тисяч будівель.

Основний "удар" припав на житло — 24,3 тисяч будівель. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адмінбудівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд.

Минулого року на Київщині створили Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти держбюджету протягом 2022 року.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати всі етапи відновлення від планування до завершення проєктів. Працюватиме і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.