Благодійна організація "Фонд Сергія Притули" офіційно існує з 21 липня 2020 року. Але волонтером Сергій Притула був і до цього. Він допомагав військовим і реагував на інші запити. Під час приїзду в Кропивницький розповів про те, як за два роки фонду вдалося зібрати понад 6 мільярдів гривень, куди ці гроші витратили, чому важливо зараз не припиняти підтримку ЗСУ і яке значення мають найменші суми донатів.

До повномасштабного вторгнення в фонді працювали троє людей — Сергій Притула як засновник, директорка Ганна Гвоздяр і бухгалтерка. Тепер там 114 людей. За словами Сергія Притули, за півтора місяця війни пройшли шлях, на який інші фонди мали кілька років. Нині благодійна організація має два напрямки — мілітарний і гуманітарний, а також два освітні проєкти. Про все це детально звітують на сайті фонду. На все це йдуть гроші, які переказували українці своїми донатами.

Мілітарний напрямок фонду Сергія Притули

У межах мілітарного напрямку фонд закупив для української армії понад 20 тисяч дронів різних типів (точну кількість можна подивитися на сайті фонду), півтори тисячі одиниць транспорту (серед них — понад півтори сотні броньовиків й 95 надувних моторних човнів), понад 20 тисяч одиниць зв’язку (рацій, старлінків), більш як 20 тисяч одиниць оптики (прилади нічного бачення, приціли, далекоміри), майже 200 тисяч одиниць медицини.

"Звичайно, вітрина фонду — це допомога військовим, і мілітарний напрям займає в нас чільне місце, тому що як не буде армії, то в принципі потреби в інших напрямах роботи теж не буде", — сказав Сергій Притула.

У середньому на місяць приходить 700 заявок від військових підрозділів. Частина напрямків з'явилися 2023 року. Це закупівля саме FPV-дронів і проєкт "Ігла"+тепловізор". Так реагували на хід війни й запити військових.

"Ми спільно з одеськими інженерами придумали таку "приблуду", яка дає можливість радянським ПЗРК "Ігла" відпрацьовувати по повітряних цілях у темну пору доби. Тобто раніше воно не передбачалося. Зараз на південному, харківському, запорізькому напрямах мобільні вогневі групи користуються цими девайсами. Ми їх роздали вже 1150 штук".

Намагаються купувати БпЛА українського виробництва, розповів Сергій Притула.

"Принципова позиція фонду — максимально купувати те, що можна придбати в Україні. Таким чином ми гроші наших донорів скеровуємо на підтримку української економіки. Ми закуповували німецькі, кіпрські, польські, естонські у той час, коли в українських виробників була яма. І в них не було обігових грошей, щоб запустити цей процес на конвеєр. Тому великі фонди, включно з нашим, залили українських виробників грошима, за які вони закупили деталі в різних країнах і почали вже влітку видавати конвеєром ці БпЛА".

Гуманітарний напрям у фонді Сергія Притули

У фонді допомагають громадам на деокупованих та прифронтових територіях. Людям ставили модульні будинки. Після підриву Каховської дамби купували машини для відкачування мулу, автоцистерни для підвезення питної води. Співпрацюють з лікарнями, амбулаторіями, військовими шпиталями. За висловом волонтера, їм передали "незліченну кількість медикаментів і медичного обладнання".

Кропивничани перед зустріччю з волонтером Сергієм Притулою. Суспільне Кропивницький

Освітні проєкти в фонді Сергія Притули

Перший проєкт — це навчання військових спільно з військовою школою "Боривітер". З серпня 2022 року підготували понад 18 тисяч військових.

"Ми її частково фінансово утримуємо, тому що це також великий організм. Там купа інструкторів й різні напрями — від засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки до військової топографії. Ми і закуповуємо обладнання, і виділяємо бюджет на інструкторів, тому що навчання для військовослужбовців у військовій школі "Боривітер" безкоштовне".

Також в Україні є центри готовності цивільних. Там вчать цивільне населення базовому військовому вишколу та навичкам, потрібним під час війни. Як надавати медичну допомогу, готуватися до блекауту, діяти при артобстрілах, поводитися зі зброєю, керувати дронами. Інструктори – професійні військові. В Україні працює 86 осередків у 19 областях. Є такий центр і в Кропивницькому.

"Ми за півтора року вивчили 45 тисяч людей. Є 35 різних напрямів і понад 250 інструкторів. Ми починали з підготовки до мобілізації. Це був і лишається дуже популярний напрям. Потім поступово розширювали тематику".

Сергій Притула в Кропивницькому, березень 2024 року. Суспільне Кропивницький

Як українці донатять у фонд Сергія Притули

За два роки українці зібрали 6,6 мільярда гривень. За словами Сергія Притули, це дуже велика сума.

"За цими цифрами дуже багато любові, турботи й піклування про своїх захисників, тому що кожна копійка з цієї суми працює або на захист українського військовослужбовця, або на пришвидшення смерті окупанта. Велика родина нашого фонду — це сотня людей, яка працює в ньому, і десятки мільйонів, які нас підтримують. Всі ці десятки тисяч дронів, машин, рацій, тактичної медицини — це щоденні донати. Кожен день ось такі невеличкі, але регулярні суми роблять погоду".

Гроші українці перерахували за понад 8 мільйонів 100 тисяч транзакцій. 84% донатів — з України, 16% з-за кордону (найбільше з Польщі та США).

"З цікавинок — донатів з Фінляндії ми отримали більше, ніж з Канади. Кордон з Росією багато що вирішує".

Одноразовий найбільший донат зробили в травні 2022 року. Це був один мільйон доларів. Середній донат за два роки складає 813 гривень. Але якщо брати по роках, то збори почали зменшуватися. За 2022 рік сума одного донату була 1000 гривень. За 2023 рік — 600 гривень.

"Сума зменшується, і тому ми зараз дуже багато часу приділяємо збільшенню комунікації з потенційними донорами. І мій приїзд сьогодні до вас — це попросити у вас про донати на регулярній основі. Хай це буде невелика сума. Але важливо, щоб перетворили донатство в таку саму звичку, як дихати. Тому що українське військо не захищає нас рандомно, з перервою на обід. І через це наша підтримка має бути нон-стоп".