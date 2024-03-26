У Вугледарській громаді Донецької області завершилися громадські обговорення щодо перейменування понад 30 топонімів, які пов’язані з державою-агресором чи історією Росії та колишнього СРСР. Скільки людей долучилися, що пропонували та чим були не задоволені — розбиралося Суспільне Донбас.

Нові назви пропонувалися для 29 вулиць та двох провулків. Обговорення тривало до 25 березня включно. Подати пропозиції можна було письмово на електронну адресу Вугледарської міської військової адміністрації [email protected] або заповнивши форму.

У Вугледарі немає жодного вцілілого будинку. Фото: поліція Донеччини/Facebook

Чому жителі громади проти перейменування

Олена Бойко бачила анкету і пропозиції, але вважає перейменування топонімів у Вугледарі нині недоречним.

"По місту там лише одна зміна планувалася — вулицю 30-річчя Перемоги перейменувати на вул. Перемоги. Я, як не забуду, долучуся. Але сумнівне перейменування, ставлюся до нього скептично. Розумію, що це робиться у всіх громадах системно по країні, але моя думка — не на часі, принаймні там, де суцільні руїни. Є більш важливі питання", — зазначила жінка.

Інша жителька Вугледара Ірина Пилипенко, яка нині переїхала на Волинь, також критично поставилася до такої ініціативи.

"Я була активною жителькою рідного міста на Донеччині. Коли я прочитала, що у Вугледарі, яке вже повністю зруйноване, перейменовують вулиці, замість того, щоб організувати якийсь хаб для переселенців чи адресну допомогу ВПО, займаються "бумаготворчіством" — мене це трохи обурило. Я просто про це написала, а перед тим зробила перерепост, бо на офіційній сторінці Вугледарської військової адміністрації у Facebook чогось закриті коментарі. Тих вулиць фізично вже немає, що перейменовувати? Чи не додасть це клопоту людям, коли в них буде можливість подавати документи на компенсації по зруйнованому житлу", — обурилася переселенка.

Форму жінка заповнила, але на власний розсуд. Як з'ясувалося, вона виявилася не єдиною, хто зробив так само.

Вугледар зруйнований армією РФ. Донеччина. Фото: поліція Донеччини

Від людей надійшло 45 анкет: що пропонували

"Ця ініціатива — це знущання", "Ви зовсім безсоромні чи подуріли", "Виженіть загарбників спочатку та відбудуйте місто", "Маячня, немає чим зайнятися" — ось так заповнювали анкети. Люди проти перейменування і весь негатив виливали на нас. У багатьох немає, де жити — тому така реакція, їх можна зрозуміти, але ми зобов'язані виконати закон України", — пояснила секретарка робочої групи Вікторія Радуль.

Перейменування вулиць, бульварів та скверів у Вугледарській громаді проходить відповідно до Закону України "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів".

Відгуки людей щодо перейменування. Фото: скрін з сайту Волноваської РДА volnovrda.gov.ua

Як зазначила представниця комісії, окрім запропонованих у гугл-формі нових назв, жителі громади писали власні пропозиції. Найбільше їх було по Богоявленці.

"Серед пропозицій, наприклад, замість Горького назвати вулицю Робочою чи Миру. Також був лист, де мати загиблого воїна, який боронив Вугледар і біля Богоявленки отримав смертельне поранення, просила назвати одну з вулиць на його честь. Усього від людей надійшло 45 анкет. У комісії з перейменувань представники житлово-комунального господарства, є вчителі, історики, краєзнавці", — розповіла Радуль.

Вона також зауважила, наступним етапом має стати засідання робочої групи, за результатами якого складуть протокол та звіт. Після чого керівник має підписати розпорядження.

Є у громаді топоніми, походження яких комісія вирішила перевірити в Інституті національної пам'яті та інших відповідних службах — це зокрема річка Капітанка та урочище Жовтневе.

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