НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Дніпропетровщині поховають загиблого бійця Анатолія Господинька
Вторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬЛЮДИРегіони

На Дніпропетровщині поховають загиблого бійця Анатолія Господинька

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Анатолій Господинько, загиблий боєць, Дніпропетровщина
Анатолій Господинько,. Фото: телеграм-канал Сергія Рєзніка

У Новомосковську на Дніпропетровщині поховають загиблого земляка Анатолія Господинька. Про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік.

Анатолій Господинько був стрільцем запасної роти батальйону резерву.

"Ми низько схиляємо голови перед тими, хто віддав життя за Україну. Їх любов до свого народу та жертовність захищають нас від лихих намірів російських окупантів", — мовиться в повідомленні.

Прощання з Анатолієм відбудеться 27 березня на вулиці Севастопольській, 97.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Ракета
У росіян проблем із "Цирконами" набагато більше, ніж з "Кинджалами" — експерт
Священник, держзрада, Сумська область
"Біс попутав, накрило мене": засуджений священник із Ямполя на Сумщині розповів про вчинену держзраду
Rheinmetall
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
Зеленський провів зустріч з делегацією парламенту Естонії
Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії: про що говорили
На початок