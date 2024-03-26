На Дніпропетровщині поховають загиблого бійця Анатолія Господинька

У Новомосковську на Дніпропетровщині поховають загиблого земляка Анатолія Господинька. Про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік.

Анатолій Господинько був стрільцем запасної роти батальйону резерву.

"Ми низько схиляємо голови перед тими, хто віддав життя за Україну. Їх любов до свого народу та жертовність захищають нас від лихих намірів російських окупантів", — мовиться в повідомленні.

Прощання з Анатолієм відбудеться 27 березня на вулиці Севастопольській, 97.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро