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Було важко їсти та розмовляти: у Львові прооперували 10-річного хлопчика з розщілиною губи та піднебіння
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Було важко їсти та розмовляти: у Львові прооперували 10-річного хлопчика з розщілиною губи та піднебіння

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Операція, розщілина губи та піднебіння, Охматдит
10-річний Руслан з лікаркою "Центру дитячої медицини" після першої операції. Facebook/Центр дитячої медицини. Лікарня "Охматдит"

Львівські хірурги Центру дитячої медицини лікарні "Охматдит" прооперували 10-річного Руслана з Донецька, який народився із розщілиною губи та піднебіння. Через вроджену ваду хлопчику було важко їсти, пити та розмовляти.

Як повідомили на Facebook-сторінці Центру дитячої медицини лікарні "Охматдит", пацієнт Руслан — один з п'яти дітей у родині. Хлопчик народився з розщілиною губи та піднебіння. Через це з першого року життя погано набирав вагу. З віком вада заважала не лише їсти та пити, але і розмовляти. Дитину добре розуміли лише рідні, що впливало на комунікацію.

За словами медиків, зазвичай таку ваду виправляють у перші місяці. Втім, операцію неодноразово переносили. Вперше — у Донецьку. Тоді втручання із закриття розщілини губи не відбулося через проблеми з низьким гемоглобіном. А вдруге — у Дніпрі операцію скасували через високу температуру. Також на плани родини впливала війна та постійні обстріли з боку РФ.

На початку повномасштабного вторгнення Тетяна з дітьми переїхала з Покровського району Донеччини у Хмельницьку область, а батько пішов захищати Україну. Невдовзі мама хлопчика звернулася у Центр дитячої медицини. У лікарні Руслану призначили двоетапну операцію та комплексну реабілітацію.

"Русланчику ми провели наше традиційне втручання — закриття дефекту губи. Такі операції краще робити немовляткам у 3-4 місяці, краще не відтягувати з операцією, аби не травмувати дитину, адже потім у неї будуть труднощі у колективі. Усе пройшло добре, ми задоволені результатом", — говорить щелепно-лицева хірургиня Центру Христина Погранична.

Через кілька тижнів пацієнту проведуть другу операцію. Після цього на нього чекають заняття з логопедом, щоб Руслан навчився виразно і чітко говорити.

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