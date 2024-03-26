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На ТОТ Запорізької області окупанти закликають жителів доносити одне на одного через чат-бот — Федоров
ОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На ТОТ Запорізької області окупанти закликають жителів доносити одне на одного через чат-бот — Федоров

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Російські військові
Російські військові. Фото: УНІАН

На тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти закликають мешканців доносити одне на одного. Для цього вони створили спеціальний чат-бот.

Про це повідомив сьогодні, 26 березня, у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров
Іван Федоров, голова Запорізької ОВА. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Росіяни на захоплених територіях посилюють контроль над інформаційним полем та закликають мешканців доносити одне на одного. Вже більше року на ТОТ працює чат-бот, куди окупанти закликають повідомляти про "підозрілих" осіб. Тепер створили ще один. Туди пропонують писати про виявлені "ознаки екстремістської діяльності", — йдеться в повідомленні.

Раніше Суспільне повідомляло, що на тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти підслуховують розмови громадян, а потім приходять до них з обшуками.

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