На тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти закликають мешканців доносити одне на одного. Для цього вони створили спеціальний чат-бот.

Про це повідомив сьогодні, 26 березня, у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Іван Федоров, голова Запорізької ОВА. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Росіяни на захоплених територіях посилюють контроль над інформаційним полем та закликають мешканців доносити одне на одного. Вже більше року на ТОТ працює чат-бот, куди окупанти закликають повідомляти про "підозрілих" осіб. Тепер створили ще один. Туди пропонують писати про виявлені "ознаки екстремістської діяльності", — йдеться в повідомленні.

Раніше Суспільне повідомляло, що на тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти підслуховують розмови громадян, а потім приходять до них з обшуками.

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