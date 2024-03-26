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В Одесі демонтують частину багатоповерхівки, у котру влучив "Шахед"
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В Одесі демонтують частину багатоповерхівки, у котру влучив "Шахед"

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Зруйнований будинок Одеса вулиця Добровольського
Зруйновані поверхи будинку на проспекті Добровольського, Одеса, березень 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

В Одесі демонтують 18 квартир у дев'ятиповерхівці за адресою проспект Добровольського, 134. На початку березня російський дрон зруйнував частину будівлі.

Про початок робіт 26 березня повідомили у Telegram-каналі міського голови Геннадія Труханова.

"Будуть демонтовані конструкції зруйнованих квартир. 18 квартир. Розбираємо, підсилюємо стіну, далі будуть підсилювати саму будівлю", — пояснив Труханов.

Рішення про демонтаж ухвалили на позачерговому засіданні виконкому міськради 15 березня.

Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня

  • Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.
  • Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
  • Внаслідок атаки загинуло 12 людей, зокрема, 5 дітей.

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