В Одесі демонтують частину багатоповерхівки, у котру влучив "Шахед"

В Одесі демонтують 18 квартир у дев'ятиповерхівці за адресою проспект Добровольського, 134. На початку березня російський дрон зруйнував частину будівлі.
Про початок робіт 26 березня повідомили у Telegram-каналі міського голови Геннадія Труханова.
"Будуть демонтовані конструкції зруйнованих квартир. 18 квартир. Розбираємо, підсилюємо стіну, далі будуть підсилювати саму будівлю", — пояснив Труханов.
Рішення про демонтаж ухвалили на позачерговому засіданні виконкому міськради 15 березня.
Що відомо про атаку РФ по Одесі у ніч з 1 на 2 березня
- Армія РФ атакувала Одещину безпілотниками у ніч з 1 на 2 березня. У місті пролунали вибухи.
- Сили ППО збили сім з восьми дронів, які російська армія випустила по Одесі, повідомила начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
- Внаслідок атаки загинуло 12 людей, зокрема, 5 дітей.
Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області