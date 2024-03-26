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Влетів у металеву огорожу: у Києві засудили нетверезого мотоцикліста через смертельну ДТП
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Влетів у металеву огорожу: у Києві засудили нетверезого мотоцикліста через смертельну ДТП

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Суд визнав винним 43-річного мотоцикліста, який нетверезим протаранив металеву огорожу в Києві. Тоді загинув пасажир двоколісного транспорту.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У жовтні 2021 року мотоцикл "Honda Transalp 600" їхав по столичній вулиці Миколи Кибальчича зі швидкістю 60-80 км/год, хоча на цій ділянці дороги дозволяється рухатись 50 км/год. Разом з водієм був пасажир.

Вже на перехресті з вул. Карбишева водій наїхав на бордюрний камінь, виїхав за межі проїзної частини та влетів у металеву огорожу. Пасажира мотоцикла доставили до лікарні, де за кілька днів той помер.

Влетів у металеву огорожу: у Києві засудили нетверезого мотоцикліста через смертельну ДТП
Мотоцикл після ДТП. Фото: Київська міська прокуратура

Згідно із висновком токсикологічної експертизи, в крові водія мотоцикла виявили 1,62 проміле алкоголю.

"В суді обвинувачений вину не визнав, завдані потерпілій стороні збитки не відшкодував", — йдеться в повідомленні.

Водія засудили до 8 років ув'язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на такий самий термін.

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