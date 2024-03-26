У Синельниківському районі Дніпропетровщини правоохоронці затримали трьох чоловіків за підозрою у незаконній вирубці лісу.

Про це мовиться у Telegram-каналі обласної поліції.

"Чорних" лісорубів правоохоронці виявили 6 грудня 2023 року у лісосмузі поблизу села Самарське, коли ті, вирубували дерева акації. Жодних дозвільних документів чоловіки не мали.

З місця події правоохоронці вилучили бензопилу, фрагменти деревини акації та каністру з мастилом.

За висновками експертизи, підозрювані завдали шкоди державі на майже 300 тисяч гривень.

Усім затриманим повідомили про підозру за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України. Одному з "лісорубів" суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою, іншим двом — домашній арешт. Максимальне покарання, яке їм може загрожувати — до семи років позбавлення волі.

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