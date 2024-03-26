26 березня у Щербанівській громаді відбулися спортивні змагання для вчителів із 17 громад Полтавщини. Змагалися не тільки з фізкультури, а й інтелектуально.

Про це Суспільному повідомив голова громадської організації "Колос" у Полтавському районі Микола Півень.

У Розсошенському спорткомплексі та гімназії організували спортивні змагання для вчителів.

Змагання з волейболу. Суспільне Полтава

"Із дітьми зараз на уроках у мене кожного разу є фізкультхвилинка, у нас у школі проводяться фізкультхвилинки, з дітьми навіть можна поїхати на велосипедах покататися – це ми любимо, це ми вміємо, це ми практикуємо. Кожна людина має бути спортивною. Тому що діти дивляться на педагогів і беруть з них приклад", — розповідає учасниця конкурсу "Ерудит" Єлизавета Хвостик.

Настільний теніс. Грають вчителі та педагоги. Суспільне Полтава

Змагання проходять із кількох видів спорту: парковий волейбол, шашки, дартс, естафета, "Ерудит" та настільний теніс. На останній – учасник із Щербанівської громади Олександр Бутенко. Він вже має кілька призових місць із цього виду спорту.

"Настільний теніс дуже приваблює тим, що він є динамічний вид спорту. Та і за навантаженням його прирівнюють, коли проходить змагання з настільного тенісу, його прирівнюють до боксу", — повідомив учасник у категорії "Настільний теніс" Олександр Бутенко.

Змагання з шашок. Суспільне Полтава

Організувала змагання громадська організація "Колос" у Полтавському районі. Такі командні турніри для педагогів проводяться вперше від початку повномасштабного вторгнення, розповів організатор Микола Півень.

"Сьогоднішні змагання організовані на прохання наших освітян із Щербанівської та Мачухівської громад, які сказали, що вже 4 роки не проводяться такі змагання. Я розумію, чому вони не проводяться. Зараз пройшла територіальна реформа і другі обставини. І так вийшло, що в нас в районі тільки наша установа займається проведенням змагань серед територіальних громад", — повідомив організатор змагань Микола Півень.

Подібні змагання планують проводити щорічно.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook