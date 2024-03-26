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Блекаут у Харкові: в "Укренерго" розказали, коли та за яких умов Харків зможе жити без графіків вимкнення світла
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Блекаут у Харкові: в "Укренерго" розказали, коли та за яких умов Харків зможе жити без графіків вимкнення світла

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Знеструмлений Харків, 22 березня 2024 року. Микита Ольховський/Суспільне Харків

У Харкові в ніч на 26 березня не вводили обмежень щодо електропостачання попри руйнування енергетичної інфраструктури регіону 22 березня внаслідок російських ударів.

Це позитивний сигнал, що свідчить про покращення ситуації, сказав під час брифінгу голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, обмеження вводять лише вдень, коли зростає споживання.

Кудрицький зазначив, що відвідав всі об'єкти, що стали ціллю РФ: "Метою росіян було знищити енергооб'єкти від яких живиться місто — це підстанції "Укренерго", електростанції".

"Масштаб руйнувань вражає, як і кількість засобів ураження. Були дуже складні перші день-два, коли треба було розбирати завали, шукати схеми постачання електроенергії в місто. Можна сказати, що з задачею — заживлення критичної інфраструктури і заживленням населення, хоч і за графіком, але впоралися. Сьогодні маємо, хоч і з певними обмеженнями, але електроенергію в місті", — сказав Кудрицький.

голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Суспільне Харків/Лариса Говина

За його словами, є чіткий план, що енергетики будуть робити, щоб розв'язати ситуацію з електропостачанням.

"Є три технічні рішення, які ми реалізуємо одночасно. Те з них, що спрацює найшвидше, могло стати тим елементом, за допомогою якого ми зможемо повністю відновити електропостачання в місті. Досить важко гарантувати конкретні терміни. Ми говоримо про орієнтовно до двох тижнів, коли енергетики зможуть відновити нормальне електропостачання Харкова за умови, що не буде нових масштабних руйнувань", — говорить голова правління "Укренерго".

Кудрицький зазначив, що в "Укренерго" достатньо техніки, обладнання, матеріали та працівників для ремонтів пошкодженої інфраструктури: "Єдиний фактор, що стримує, — це час". Він прогнозує, що на вихідних через погоду та зменшення споживання електроенергії, графіки будуть "м'якішими".

"Будуть відновлені всі об'єкти, які були атаковані 22 березня. Терміни повернення ТЕЦ-5 в роботу не будемо уточнювати. Ця станція є важливою для міста. Великим містам важливо мати власну генерацію", — сказав Володимир Кудрицький.

Пожежа в Харкові після ракетних ударів РФ, 22 березня 2024 року
Пожежа в Харкові після ракетних ударів РФ, 22 березня 2024 року. Суспільне Харків

За його словами, інформації про перегляд тарифів на 26 березня немає. Енергетики продовжують оцінювати збитки інфраструктурі. Кудрицький каже, що збитки могли б бути більшими, а наслідки важчими, якби не було захисту елементів. Його посилюватимуть.

"Період, який буде потрібен для відновлення, споживач не помітить, він матиме стабільне постачання. Нам це вдалося минулого року. Це те, до чого ми будемо прагнути", — сказав керівник "Укренерго".

Він каже, що багато країн відгукнулися щодо допомоги енергетикам.

"Комплексне рішення по енергооб'єктах полягає у комбінації активного захисту — ППО, та пасивного захисту — інженерних спорудах, які можуть змінімізувати ризик ушкодження системи ракетами, що прорвуться через ППО", — розказав Володимир Кудрицький.

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