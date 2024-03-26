На проспекті Свободи у Львові відреставрували 12 історичних ліхтарів. Лампи в них замінили на енергоощадні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"В частині пішохідної зони від оперного театру до статуї Матері Божої на пр. Свободи ми замінили 28 опор вуличного освітлення з 68 ліхтарями. Що важливо, з них 12 опор є історичними – 8 трьохріжкові і 4 п’ятиріжкові. Їх ми відреставрували і встановили енергоощадні лампи", — повідомляють в ЛКП "Львівсвітло".

Ліхтарі на проспекті Свободи у Львові. Пресслужба Львівської міської ради

Всі металеві елементи опор оцинкували й пофарбували. Натрієві лампи замінили на енергоощадні модулі. Вони, за даними комунального підприємства, візуально змінюють якість освітлення й економічно вигідні.

Також у пішохідній зоні від оперного театру до статуї Матері Божої проклали нову підземну кабельну мережу.