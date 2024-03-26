Києво-Могилянську академію як замовника реставрації 200-літніх келій Братського монастиря на Подолі оштрафували на понад 90 тис. грн за недопущення на будівництво представників Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У приміщенні Державної інспекції архітектури та містобудування України в присутності представників Національного університету "Києво-Могилянська академія" розглянули справу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Мова про недопущення посадовців органів державного архітектурно-будівельного контролю на об'єкти будівництва — келії Братського монастиря, розташовані на території Києво-Могилянської академії. Замовник будівництва — НаУКМА — також відмовився надати необхідні документи.

За результатами розгляду справи винесена постанова про накладення штрафу в сумі 90 840 грн. Її вручать замовнику будівництва 28 березня.

Інспектори ДІАМ вивчають дозвільні документи на реставрацію пам'ятки, а також перевіряють, чи будівельні роботи на об'єкті відповідають проєкту. У ДІАМ зазначили, що продовжуватимуть роботу, доки не встановить реальний стан справ на реконструкції Братських келій.

Що відомо про реставрацію Братських келій на Подолі

Братські келії 1823 року, розташовані на вул. Григорія Сковороди на Подолі в Києві — пам'ятка містобудування та архітектури національного значення.

Восени 2023 року Національний університет "Києво-Могилянська академія" почав реконструкцію келій, які використовувались як один із корпусів вишу. У НаУКМА зазначили, що споруда перебувала в аварійному стані, а роботи в ній є реставраційними і погоджені з Мінкультом.

Натомість активісти-пам'яткоохоронці заявили про загрозу пам'ятці і вимагали зупинити будівельні роботи. Зокрема, юрист, заступник голови Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов повідомив, що при реконструкції келій Братського монастиря були демонтовані оригінальні внутрішні дерев'яні перекриття та знищені всі інтер'єри. "Фактично від 200-річної будівлі лишились тільки зовнішні стіни", — зазначив він.

20 березня фахівці ДІАМ оглянули з повітря перебіг реставрації келій Братського монастиря, бо виш не допустив інспекторів до здійснення перевірки на об'єкті.