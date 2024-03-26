НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Реставрація Братських келій на Подолі: Києво-Могилянську академію оштрафували за недопуск перевірки
Історичні будівліІСТОРІЯАРХІТЕКТУРАРеставраціяБУДІВНИЦТВОРегіони

Реставрація Братських келій на Подолі: Києво-Могилянську академію оштрафували за недопуск перевірки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Києво-Могилянську академію оштрафували за недопуск ДІАМ для перевірки Братських келій
Келії Братського монастиря, Київ, 13 березня 2024 р . Фото: Дмитро Перов/Facebook

Києво-Могилянську академію як замовника реставрації 200-літніх келій Братського монастиря на Подолі оштрафували на понад 90 тис. грн за недопущення на будівництво представників Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У приміщенні Державної інспекції архітектури та містобудування України в присутності представників Національного університету "Києво-Могилянська академія" розглянули справу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Мова про недопущення посадовців органів державного архітектурно-будівельного контролю на об'єкти будівництва — келії Братського монастиря, розташовані на території Києво-Могилянської академії. Замовник будівництва — НаУКМА — також відмовився надати необхідні документи.

За результатами розгляду справи винесена постанова про накладення штрафу в сумі 90 840 грн. Її вручать замовнику будівництва 28 березня.

Інспектори ДІАМ вивчають дозвільні документи на реставрацію пам'ятки, а також перевіряють, чи будівельні роботи на об'єкті відповідають проєкту. У ДІАМ зазначили, що продовжуватимуть роботу, доки не встановить реальний стан справ на реконструкції Братських келій.

Що відомо про реставрацію Братських келій на Подолі

Братські келії 1823 року, розташовані на вул. Григорія Сковороди на Подолі в Києві — пам'ятка містобудування та архітектури національного значення.

Восени 2023 року Національний університет "Києво-Могилянська академія" почав реконструкцію келій, які використовувались як один із корпусів вишу. У НаУКМА зазначили, що споруда перебувала в аварійному стані, а роботи в ній є реставраційними і погоджені з Мінкультом.

Натомість активісти-пам'яткоохоронці заявили про загрозу пам'ятці і вимагали зупинити будівельні роботи. Зокрема, юрист, заступник голови Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов повідомив, що при реконструкції келій Братського монастиря були демонтовані оригінальні внутрішні дерев'яні перекриття та знищені всі інтер'єри. "Фактично від 200-річної будівлі лишились тільки зовнішні стіни", — зазначив він.

20 березня фахівці ДІАМ оглянули з повітря перебіг реставрації келій Братського монастиря, бо виш не допустив інспекторів до здійснення перевірки на об'єкті.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Садиба із с.Брід у "Шевченківський гай". Львів
У Львові у "Шевченківському гаю" відновлюють столітню садибу із Закарпаття
Реставрацію Братських келій на території Києво-Могилянської академії оглянули з повітря
Реставрацію 200-літніх келій Братського монастиря на Подолі в Києві оглянули з повітря. Що виявили
Валерій Бабіч
"Визначні родини Миколаївщини": вшанування поколінь Аркасів та Бабічів
Музей чи церква? У Коропі на Чернігівщині — дві парафії ПЦУ, проте жодного храму для них: чи є вихід із ситуації
Музей чи церква? У Коропі на Чернігівщині — дві парафії ПЦУ, проте жодного храму для них: чи є вихід із ситуації
На початок