У Дніпрі за тиждень з 22 по 26 березня поліцейські задокументували низку фактів порушень торгівлі підакцизними товарами без відповідної ліцензії. Про це повідомили в поліції області.
З нелегального обігу дільничні офіцери поліції вилучили майже 1,5 тисячі пачок цигарок, понад 230 електронних цигарок та тютюн для куріння кальяну.
Вартість вилученої нелегальної продукції становить понад 250 тисяч гривень.
На підозрюваних склали адміністративні протоколи за статтями 156 та 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожують штрафи, розміри яких визначить суд.
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