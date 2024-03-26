НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На чверть мільйона гривень. На Дніпропетровщині вилучили з незаконного обігу цигарки та суміші для куріння
КРИМІНАЛПОЛІЦІЯРегіони

На чверть мільйона гривень. На Дніпропетровщині вилучили з незаконного обігу цигарки та суміші для куріння

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Цигарки без акцизу, поліція, Дніпро
Цигарки без акцизу. Фото: поліція Дніпропетровщини

У Дніпрі за тиждень з 22 по 26 березня поліцейські задокументували низку фактів порушень торгівлі підакцизними товарами без відповідної ліцензії. Про це повідомили в поліції області.

З нелегального обігу дільничні офіцери поліції вилучили майже 1,5 тисячі пачок цигарок, понад 230 електронних цигарок та тютюн для куріння кальяну.

Вартість вилученої нелегальної продукції становить понад 250 тисяч гривень.

На підозрюваних склали адміністративні протоколи за статтями 156 та 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожують штрафи, розміри яких визначить суд.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
засуджений адвокат
На Київщині до 15 років за ґратами засудили адвоката, який жорстоко вбив наречену
Підозрюваний в отриманні хабаря прикордонник
На Закарпатті затримали прикордонника, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у контрабанді цигарок
Ліс, кримінал, поліція, Дніпро
Вирубали дерев на майже 300 тисяч гривень. На Дніпропетровщині затримали трьох "чорних" лісорубів
Затримання, рекетири, Коростишів
На Житомирщині судитимуть групу людей, обвинувачених в рекеті, яким інкримінують пів сотні тяжких злочинів
На початок