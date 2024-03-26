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Якою буде погода на Івано-Франківщині 27 березня
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Якою буде погода на Івано-Франківщині 27 березня

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Прогноз погоди на Івано-Франківщині 27 березня
27 березня на Івано-Франківщині переважатиме тепла й вітряна погода. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

27 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці — слабкий туман.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 14-16⁰ тепла. По області вночі температура коливатиметься від 1⁰ морозу до 4⁰ тепла, вдень повітря прогріється до 11-16⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі буде від 4⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень — 6-11⁰ тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 м/с, місцями — пориви до 15-20 м/с. Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 600-900 метрів.

Також 27 березня у високогір'ї Івано-Франківської області зберігатиметься помірна сніголавинна небезпека, попереджають синоптики.

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