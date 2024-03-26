У львівському скансені "Шевченківський гай" майстри відновлюють садибу початку ХХ століття із села Брід на Закарпатті. Фахівці вже замінили дахове покриття стайні, комори та пчолинку. Зараз завершують роботи над хатою.

Як відбувається реставрація, дізнавалося Суспільне.

Відновлюють хату майстри із Полтавщини, які займаються перекриттям солом’яних і очеретяних дахів по усій Україні.

"Набивається кожен ряд. Можна в різних стилях робити: так як гладкий і так само уступами. Тут ще на кутах будемо робити такі накладні гребені. І далі закінчення буде теж з уступом, а зверху солома", — каже майстер-реставратор Максим Танкіш.

Максим Танкіш. Суспільне Львів/Ольга Дейнека

Працюють майстри, використовуючи давні методи.

"Стосовно покрівлі — вона досить тепла, досить тиха, промокає в середньому десь до 5 см. Влітку під нею прохолодно, взимку під нею тепло, коли йде дощ чи град, цього не чутно, то дуже хороші старі методи", — говорить чоловік.

Максим Танкіш. Суспільне Львів/Ольга Дейнека

Селянська садиба з села Брід є прикладом типового житла цього району Закарпатської області початку ХХ століття. Крім хати у садибі повністю збереглися інші будівлі, розповідає заступник директора музею народної архітектури та побуту Сергій Ципишев.

"Там, як бачите, є кілька об'єктів. Там є і комора, і хата, і стаєнка така невеличка, стодола, пчолинок дуже цікавий — це місце, де зберігалися вулики. На частині з них ми дахове покриття вже поміняли, а зараз ми його міняємо на хаті. Залишається перекриття на цій маленькій стаєнці, але поки що ми її не чіпаємо, бо після огляду спеціалістів вирішили, що роки 3-4 може постояти", — додає Сергій Ципишев.

Майстри крім хати відновлюють й інші об'єкти садиби. Суспільне Львів/Ольга Дейнека

Реставраційні роботи цієї садиби проводили у декілька етапів. Розпочали їх восени минулого року. А завершити планують до кінця наступного тижня.