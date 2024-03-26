У селі Новомиколаївка Миколаївській області відновлюють дитячий садок, що був пошкоджений російськими обстрілами. До початку повномасштабної війни заклад відвідували 32 дитини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла завідувачка Новомиколаївського дитячого садка Тетяна Янович.

За словами Тетяни Янович, ще донедавна в середині приміщення лежало будівельне сміття.

Важко було уявити, що сюди знову зайдуть діти. Однак, разом з батьками вихованців частково заклад привели до ладу.

"Люди, дякую їм, приходили, і ми цю стелю всю оббили, щоб вона не падала нам на голови, скажімо так. Приліт був попереду, в десяти метрах від приміщення самого. Там у нас зруйнувало паркан і була добряча вирва. Виходить, цією вибуховою хвилею нам знесло дах, стелю, повибивало вікна, повибивало двері", — каже Тетяна Янович.

Пошкоджена обстрілами будівля Новомиколаївського дитсадка. Миколаївщина, 26 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Заклад зазнав пошкоджень від російських обстрілів в липні 2022 року. Тоді населений пункт був прифронтовим, розповідає Тетяна Янович.

Кімната у пошкодженому обстрілами дитсадку. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Жінка каже, з 32 дітей, які ходили в дитсадок до повномасштабної війни, станом на 26 березня 2024 року відвідують 15, переважно заняття онлайн.

"Ось це у нас була одна спальня кімната. Вона залишилася більш-менш цілою, і ми зробили таку кімнату, куди діти приходять раз на тиждень на години спілкування, де граються, спілкуються. У нас є модульні кубики, з якими вони з задоволенням граються, складають пазли", — пояснює завідувачка.

Завідувачка дитсадка Тетяна Янович показує кімнату. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Один із відвідувачів щотижневих годин спілкування офлайн – шестирічний Марк Кірієнко, який з мамою приїхали до Новомиколаївки з Херсона.

"Я люблю дитячий садок, бо в ньому багато діток. Я люблю гратися з дітками", — каже Марк Кірієнко.

Марина та Марк на занятті у садку, складають пазли. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Мама хлопчика Марина розповідає, у дітей є можливість займатися дистанційно, втім, їм потрібно спілкування наживо.

"Нам не подобається онлайн. Він не може всидіти, йому нецікаво. Бо то є інтернет, то немає інтернету, то сирена, то ще щось", — каже Марина Кірієнко.

Це ж наше майбутнє. Ми розуміємо, якщо ми вкладемо в наших дітей багато чого корисного, то вони ж будуть потім старатися для нашого села. А якщо не буде садочка, то й розквіту села не буде.

Марк Кірієнко у дитсадку на занятті. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

За словами старости Новомиколаївки Ніни Стогній, волонтери вже надали для дитсадка металопластикові вікна. Розповідає, що вдалося зробити самотужки.

"Було вичерпано все: скло, сміття, перекрили вживаним шифером дах. І плануємо вже закласти п'ять мільйонів 600 тисяч гривень на ремонт. Сподіваємося, що до першого вересня 2024 року дитячий садок функціонуватиме", — говорить Ніна Стогній.

Староста Новомиколаївки Ніна Стогній. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

В Новомиколаївці станом на березень 2024 проживає 567 людей, з них — 33 дитини дошкільного віку, говорить староста села.

Будівля дитсадка, що частково відновили. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

За інформацією директорки Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алли Веліховської, на Миколаївщині внаслідок російських обстрілів пошкоджено або зруйновано більше 100 закладів дошкільної освіти.

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