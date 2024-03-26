Мобілізація до ЗСУ: скільки киян отримали обіцяні 30 тисяч гривень

У Києві ще 626 військовослужбовців, яких мобілізували до ЗСУ після 1 грудня 2023 року, отримали виплату від столиці в розмірі 30 тисяч гривень.

Про це повідомив Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА.

Одноразова матеріальна допомога мобілізованим нараховується в безготівковій формі на соціальний (зарплатний) рахунок автоматично.

Для отримання виплати мобілізований після 1 грудня 2023 року має надати до ТЦК та СП копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України чи ID-картки, довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

У КМДА нагадали, що виплата в 30 тисяч гривень є одноразовою. Вона передбачена для громадян України, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу та перебувають на військовому обліку в районних у столиці ТЦК та СП.

На початку березня таку допомогу отримали 473 військовослужбовця.