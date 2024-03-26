На Тернопільщині двох посадовців ДСНС підозрюють у корупції на мільйон гривень

Працівники ДБР викрили двох посадовців головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області у незаконних закупівлях на мільйон гривень.

Про це повідомили на сторінці Теруправління ДБР у Львові.

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Тернопільській області та фахівчині із ресурсного забезпечення.

Наприкінці 2022 року посадовці без торгів на сайті "Prozorro" закупили устаткування за завищеними цінами. У приватного підприємця вони придбали продукцію на 2,6 мільйона гривень, коли її ринкова вартість була нижчою на понад мільйон гривень.

"Крім того, підприємець затягнув строки постачання, але начальник загону ДСНС підробив видаткову накладу про нібито отримання устаткування у визначений термін. Це дозволило переказати гроші підприємцю ще до постачання обладнання в частину. Аби приховати реальну вартість замовлення, спільники внесли неправдиві відомості до офіційних документів", — йдеться у повідомленні.

На сторінці Тернопільської обласної прокуратури повідомили, що начальнику пожежно-рятувального загону та фахівчині із ресурсного забезпечення повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем за частиною 2 статті 28 ККУ — вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, частиною 2 статті 364 ККУ — зловживання владою або службовим становищем, начальнику — у службовому підробленні за частиною 2 статті 366 ККУ.

Ці статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.