У Черкасах розшукали 13-річну дівчину, яка вийшла з лікарні і не повернулася

На Черкащині розшукали зниклу 13-річну дівчину, яка вийшла з лікарні з речами і не повернулася.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.

Дівчину знайшли на зупинці у Черкасах. Жертвою злочину вона не стала.

Неповнолітня зникла в Черкасах 26 березня:

"Йдеться про Кононенко Марію Русланівну. О 8:30 вона вийшла з будівлі дитячої міської лікарні та не повернулася. Мала при собі два поліетиленові пакети з одягом", — розповіла Зоя Вовк.

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині