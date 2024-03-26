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У Черкасах розшукали 13-річну дівчину, яка вийшла з лікарні і не повернулася
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У Черкасах розшукали 13-річну дівчину, яка вийшла з лікарні і не повернулася

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Марія Кононенко, яка зникла в Черкасах
Розшукали 13-річну Марію Кононенко, яка зникла 26 березня у Черкасах. Головне управління Нацполіції у Черкаській області

На Черкащині розшукали зниклу 13-річну дівчину, яка вийшла з лікарні з речами і не повернулася.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.

Дівчину знайшли на зупинці у Черкасах. Жертвою злочину вона не стала.

Неповнолітня зникла в Черкасах 26 березня:

"Йдеться про Кононенко Марію Русланівну. О 8:30 вона вийшла з будівлі дитячої міської лікарні та не повернулася. Мала при собі два поліетиленові пакети з одягом", — розповіла Зоя Вовк.

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