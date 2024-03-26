У Черкасах розшукали 13-річну дівчину, яка вийшла з лікарні і не повернулася

На Черкащині розшукали зниклу 13-річну дівчину, яка вийшла з лікарні з речами і не повернулася.
Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.
Дівчину знайшли на зупинці у Черкасах. Жертвою злочину вона не стала.
Неповнолітня зникла в Черкасах 26 березня:
"Йдеться про Кононенко Марію Русланівну. О 8:30 вона вийшла з будівлі дитячої міської лікарні та не повернулася. Мала при собі два поліетиленові пакети з одягом", — розповіла Зоя Вовк.
Надсилайте новини про події з життя на Черкащині