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"Народні дрони": волонтерка з Ужгорода Лариса Ковач купила і відправила на фронт 74 дрони
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"Народні дрони": волонтерка з Ужгорода Лариса Ковач купила і відправила на фронт 74 дрони

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За понад рік перукарка-стилістка з Ужгорода Лариса Ковач організувала збір і відправила на фронт 74 дрони, які називає народними. Жінка розповідає, що про повномасштабну війну дізналася у перші хвилини, бо під обстрілами у Харкові була її донька. Після того як доньку вдалося вивезти із небезпечного регіону, жінка зрозуміла, що не може залишатися осторонь і почала волонтерити.

"Я одна із тих, хто дізнався, що почалася війна буквально в перші секунди, тому що в Харкові була моя донька. О 4:56 вона зателефонувала і сказала: "Нас бомблять". Я пішла до нас на вокзал і ледве не навколішках просила, що, будь ласка, допоможіть мені витягнути мою доньку. І чисто такий людський фактор допоміг. Жінка-касирка сказала, що в неї кум працює і він зараз в Харкові. Вона попросила його і він допоміг посадити Денісу у потяг", — згадує Лариса Ковач.

Жінка розповідає, потім було волонтерство на кордоні й на ужгородському вокзалі. У 2022 році збирала гроші та закуповувала військовим амуніцію та необхідні речі.

За професією Лариса Ковач — перукар-стиліст. Уже понад рік жінка купує дрони для військових. Розказує, треба було розбиратися у моделях, прошивках і шукати де купити дешевше.

"Народні дрони": волонтерка з Ужгорода Лариса Ковач купила і відправила на фронт 74 дрони
Волонтерка Лариса Ковач, м. Ужгород, 26 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська
"Я співпрацюю з багатьма військовими, але "Мавік Банда" – це мої любимчики. Вони кажуть: "Ларисо, треба дрони. Є такий дрон DJI Mavic. Нам треба цей дрон". Ми у січні оголосили збір. Ми його буквально за два дні закрили. І все – понеслося. Ми кожен місяць закривали 8-9-11 дронів", — розповідає волонтерка.

Коли на картку волонтерки почали надходити великі суми, жінка зрозуміла: треба буде звітуватися перед податковою.

"Я зареєструвалася в єдиному центрі волонтерів. Це коли ти реєструєш себе як особистість і свою карту, на яку можуть без обмежень надходити донати. Тобто, нема ліміту", — додає Лариса Ковач.

Допомагає Ларисі вести волонтерську бухгалтерію Василь Гангур – бухгалтер за освітою. Його колега Михайло Ватуня теж волонтерить: проводить розіграші подарунків.

"Для того, щоб вести бухгалтерію, ми робимо замовлення, отримуємо рахунок, проплачуємо його з картки волонтерської і підшиваємо ці всі документи у папку. Це платіжні інструкції, рахунки, видаткові накладні, по яких ми отримуємо дрони. Відправляємо дрони з актами виконаних робіт уже на військові частини безпосередньо і отримуємо від них підписані акти", — розповідає Василь Гангур.
"Народні дрони": волонтерка з Ужгорода Лариса Ковач купила і відправила на фронт 74 дрони
Волонтерки Лариса Ковач, Василь Гангур та Михайло Ватуня. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

Серед тих, хто донатить на дрони, волонтери проводять розіграш подарунків. За словами Лариси Ковач, дуже часто люди відмовляються від подарунків, або приносять донат в розмірі того подарунка.

"Я страшно боюся. Я не хочу, щоб хтось переживав за своїх дітей. Я не хочу, щоб вони прийшли на нашу землю. Я не хочу чути "Плине кача". І я не хочу, щоб текли сльози ріками. Я не хочу…", — додає Лариса Ковач, розповідаючи про свою мотивацію волонтерити.

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