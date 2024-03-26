На Запорізькому напрямку Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук" армії РФ.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомили в пресслужбі ССО ЗСУ.

Оператори 3-го окремого полку Сил спецоперацій виявили зенітний ракетний комплекс "Бук" РФ. А знешкодження російського ЗРК проводилось за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS підрозділу Сил оборони.

"Унаслідок вогневого ураження ЗРК "Бук" знищений", — йдеться в повідомленні.

Зенітно-ракетний комплекс "Бук": що відомо

"Бук" — сімейство самохідних зенітно-ракетних комплексів, призначених для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями, серед яких крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БПЛА тощо.

Різні модифікації комплексу перебувають на озброєнні як в Силах оборони України, так і в армії РФ.

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