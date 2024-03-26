Сили оборони України перетворили надбудову великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський" на друшляк — надводна частина ВДК була посічена уламками внаслідок атаки ракетним комплексом "Нептун" по причалу у Севастополі 24 березня біля корабля. Водночас окупанти у 2014 році дуже швидко захопили корабель, адже тоді у них була десятикратна перевага — 200 проти 20 людей.

Про це повідомив у коментарі Суспільне Крим військово-морський експерт, оглядач Defence Express, капітан I рангу у відставці Володимир Заблоцький.

Характеристики ВДК "Костянтин Ольшанський"

Так, ВДК "Костянтин Ольшанський" проєкту 775 був побудований 1985 року на судноверфі "Північна верф" у польському Гданську на замовлення ВМС СРСР. Після розподілу Чорноморського флоту він перейшов до ВМС України.

За словами експерта, перед тим, як передати корабель, росіяни знищили на ньому все, що могли, пошкодили сокирами кабель. Його довелося відновлювати. Корпус і двигуни були в нормальному стані, українська сторона впоралася з цим питанням, вважає Заблоцький.

"Був одним з найкращих кораблів, він плавав, ходив у закордонні походи, зокрема, у США разом із фрегатом "Гетьман Сагайдачний", відомий такий похід був. Другий не менш важливий похід був на порятунок громадян України та іноземців у Сирії, зокрема, у Триполі, де почалася громадянська війна, іноземна інтервенція і де залишалися українські громадяни", — розповів він.

Оглядач Defence Express зауважив, що ВДК може брати на борт 10 танків, до одного батальйону морських піхотинців, або рівну кількість з масою БТРів та іншої техніки, або вантажу та висадити це все на необладнане узбережжя. Зокрема, підійти до пляжу і "навіть не замочивши ніг" піхотинці можуть вийти на берег.

"Він сконструйований таким чином, що на більшій довжині має наскрізну палубу з носа до корми, він може з кормової частини — там є відкидна панель, — і з того боку завантажити техніку, розвантажувати техніку. Крім цього, корабель має систему вогневої підтримки десанту, це щось на кшталт "Граду" — реактивної системи, яка стріляє по курсу, на три залпи розрахована. Тобто він має можливість підійти до берега і вразити противника, підтримати свій десант вогневим способом. Для самооборони він має дві гармати 57 мм калібру по кормовій частині, а також кулемети. Екіпаж штатно був 75 осіб, у складі ВМС України, з урахуванням обладнання 90 осіб — офіцери, мічмани і матроси", — зазначив експерт.

Захоплення "Костянтина Ольшанського" у 2014 році

У ніч на 6 березня 2014 року багатопалубний, плоскодонний десантний корабель "Костянтин Ольшанський" разом з шістьма бойовими кораблями ВМС України заблокували в озері Донузлав. Командування ЧФ ВМФ Росії затопили декілька списаних кораблів.

"Це найбільший десантний корабель, який був у складі ВМС України, разом із ним був середній десантний корабель "Кіровоград" і два тральщики — "Чернігів" і "Черкаси". І плюс маленький рейдовий тральщик "Генічеськ". П'ять кораблів, які стояли там на рейді", — розповів Заблоцький.

Як вказує капітан I рангу у відставці, сам корабель вийти в море не міг. Коли виникла загроза захоплення бази у Донузлаві, "Новоозерне", Командування наказало українським боєздатним кораблям, ядру цього угрупування, вийти на середину озера і чекати. Кораблі прийняли повний запас води, пального продовольства, боєприпасів і вийшли під прапором командира бригади, стали на якір і чекали розвитку подій.

"Тим часом противник спочатку заблокував базу, а потім підступно захопив її, і головним чином через зрадницьку позицію командира бази, який наказав здатися, не чинити опір. І він же наказав командиру бригади, який був на "Ольшанському", з усіма кораблями підійти до причалів і спустити прапори, здатися противнику, що той і виконав — зрадив Україні й кораблі підійшли, за виключення тральщика "Черкаси". "Черкаси" відмовився туди йти, залишився на рейді. Тим часом кораблі підійшли до причалів, більшість екіпажів покинули їх, особовий склад "Ольшанського", на якому залишилося 20 осіб замість 90, переважно офіцерів, вирішили знову підняти український прапор, і так і зробили, власним ходом відійшли від причалів і знову став корабель на рейді біля тральщика "Черкаси", в центрі озера", — зазначив оглядач Defence Express.

Протягом 10 днів до 24 березня деякі кораблі намагалися прорватися у Чорне море. 24-го останнім з цього угрупування в Криму в цілому був захоплений "Костянтин Ольшанський".

Як додав експерт, на ньому перебувало 20 офіцерів, на чолі з капітаном ІІ рангу Дмитром Коваленком, які не могли чинити спротив, адже у них не було виходу, бо знаходилися в оточенні.

"До ВДК підійшли аж три десантні кораблі противника, де було, за деякими даними, до 200 морських піхотинців, які дуже швидко захопили корабель. Але екіпаж був готовий до цього, екіпаж на момент початку висадки чинив спротив, але що таке 20 і 200 — десятикратна перевага", — додав він.

Перед тим, як покинути корабель, українські моряки урочисто спустили український прапор, забрали його з собою і вивели з ладу машини корабля. Він був виведений з ладу і бойової цінності після цього не становив. Тому окупантам довелося тягнути ВДК до причалу на буксирі.

"За однією з версій, офіцери пропонували затопити "Ольшанського" ще на момент початку штурму, але були аргументи такі: це ж наше озеро, це ж Україна, там же пальне забруднить все живе, згине на озері. Підхід нормальний такий людський. А окупантам було — захопити і підняти свій аквафреш", — зауважив капітан I рангу у відставці.

Що робили окупанти із захопленим ВДК "Костянтин Ольшанський"

За словами експерта, після захоплення українські кораблі вивели під російськими прапорами і поставили у Севастополі. "Костянтина Ольшанського" формально включили до складу 30-ї бригади десантних кораблів ЧФ, але він ходу не мав, тому його потрохи гальмували: знімали деталі на підтримання решти кораблів.

Заблоцький зауважив, що він до останнього часу стояв у Севастополі разом з іншими кораблями, але на окремому причалі. Там був умовний російський екіпаж, які підтримували його у більш-менш технічному стані та водночас закривав очі на те, що щось з корабля знімали і ставили на такі самі судна, які треба було підтримати.

"Але коли відкрита агресія не дала результатів, і противник став зазнавати втрат у корабельному складі, особливо в десантних кораблях, які для них є критично важливими, бо забезпечують логістику кримського угруповання і перевозять вантажі, боєприпаси, переважно, то вони знову побачили у цьому сенс, щоб відновити корабель, і перевели його на 13-й військовий завод, який підпорядкований командуванню ЧФ. Його почали відновлювати, щось знімати, можливо з того ж напіврозбитого ВДК "Мінськ", який у доку був уражений минулого року. Можливо, щось з інших кораблів знімали. Але він уже був там і потрапив під удар буквально позавчора — під ракетний удар Сил оборони України", — сказав він.

Ураження "Костянтина Ольшанського" Силами оборони України

Експерт пояснив, що завданням ЗСУ було не допустити, аби окупанти відновили ВДК — пошкодити його, але не обов'язково знищувати.

"Пошкоджений корабель — це вже не корабель, він тримається на воді, не має ходу і не може вже возити вантажі. Як плавсклад може використовуватися", — сказав він.

Експерт наголосив, що також важливо було не дати поповнювати росіянам баланс кораблів. З 13 бойових кораблів, половина була знищена і повністю виведена з ладу, не підлягає ремонту, зокрема "Оленегорський горняк" та "Мінськ". У ЧФ РФ із семи кораблів у Чорному морі з початку повномасштабного російського вторгнення, формально залишилось всього два — "Орськ" та "Микола Фільчинков". Цю кількість Сили оборони вирішили зменшити ще більше.

"Біля нього ("Костянтина Ольшанського" — ред.) на причалі вибухнула ракета. Кажуть, що це було випадково, цілили у корабель. А я думаю, що не випадково. Треба було зберегти корабель, а для цього вибухнула ракета на причалі. А що таке вибух на причалі поряд з кораблем? Це означає, що надводна частина корабля була посічена уламками. Там же ж немає броні, нічого. Все, що в нього всередині, все треба міняти — кабелі, електроніку і багато чого ще. Тобто перетворити надбудову корабля на друшляк такий своєрідний, ну ось така була мета. Зараз вже немає надії його відродити, щонайменше у найближчій перспективі, так само як і "Ямал", і другий — "Азов". Вони також витримали. Біля "Азова" також був вибух на причалі, він там рядом стояв. А "Ямал" взагалі отримав ракету в носову частину і в нього, за даними нашої розвідки, критичний технічний стан, з нього безперервно відкачують воду. Тобто, може затонути, а може й ні", — зауважив Заблоцький.

Наслідки уражень кораблів для окупантів

За його словами, для окупантів критична наявність тоннажу — кількість суден, які здатні перевозити боєприпаси. Чим більше суден, тим більше тоннаж, тим швидше та більше вони зможуть перенести смертоносного вантажу (ракети, снаряди). Він потім поїде на південний напрямок фронту в Україні, де буде вбивати українських воїнів та завдавати ударів по критичній інфраструктурі.

"Тому менше кораблів — з більшою інтенсивністю будуть використовувати ті, що залишилися, і більша вірогідність, що вони будуть перехоплені й знищені нашими засобами. Ми над цим вже працюємо і доволі успішно", — наголосив експерт.

Що відомо про втрати окупантів внаслідок атаки на Севастополь та Гвардійське 23-24 березня

Уражено та виведено з ладу надовго ВДК "Ямал" та ВДК "Азов";

Уражено та виведено з ладу надовго розвідувальний корабель "Іван Хурс";

Уражено та виведено з ладу надовго ВДК "Костянтин Ольшанський", захоплений у ВМС України під час окупації Криму;

Пошкоджено центр звʼязку ЧФ РФ у Севастополі;

Уражено ще декілька обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі;

Уражено щонайменше три ємності з нафтопродуктами та сховище палива нафтопереробного заводу у Гвардійському Сімферопольського району.

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