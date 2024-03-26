У Львівському онкоцентрі завершує лікування 43-річна Любов з Дрогобича. У 2017 році в жінки виявили рак мозку IV стадії. Після променевої та хіміотерапії хвороба відступила. Проте після початку повномасштабного вторгнення через постійний стрес недуга повернулась. Медики кажуть, зараз Любов на шляху до повного одужання.

Більше про історію жінки розповіли на Facebook-сторінці Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру.

Пацієнтка розповідає, у 2017 році вирішила звернутись до лікарів через те, що раптово знепритомніла. У результаті в неї виявили онкологічне захворювання головного мозку на IV стадії.

"Мене направили на обстеження: спочатку на КТ (комп’ютерна томографія), потім на МРТ (магнітно-резонансна томографія). Крім цього мене відправили до нейрохірурга і він приголомшив мене, сказав, що у мене пухлина головного мозку і що мені потрібна операція", — пригадує Любов.

Тоді жінку прооперували у львівському медзакладі. Після оперативного втручання її скерували до Львівського онкоцентру на променеву терапію.

"Пацієнтці потрібне було комплексне лікування, адже її пухлина була агресивною. І жінка отримала в нас у 2017 році повний курс променевої терапії в поєднанні з хіміотерапією. Вона добре перенесла обидва методи лікування і на контрольних обстеженнях ми побачили, що її хвороба відступила", — каже лікар відділення променевої терапії Львівського онкоцентру Андрій Хавунка.

Після трьох років ремісії мешканка Дрогобича народила здорового хлопчика. Родина виховувала двох синів та насолоджувалась життям. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік Любові отримав поранення на передовій. Через переживання за чоловіка та дітей хвороба повернулась. Жінку знову прооперували та скерували до Львівського онкоцентру на лікування.

Наразі пацієнтка завершує лікування. У медзакладі зазначають, завдяки зусиллям лікарів та великій силі духу Любові вона знову успішно долає хворобу.

"Лікарі стали для мене ріднею. Я можу подзвонити до них в будь-який момент і запитати будь-яку пораду. Вони дали мені не лише добре лікування, вони дали мені віру в те, що я все зможу здолати. Загалом надія в те, що ти усе зможеш пройти важить дуже багато. Я маю двох синочків, люблячого чоловіка і я повинна усе пройти", — додає жінка.

Мешканка Дрогобича каже, мріє про те, що скоро настануть дві очікувані перемоги — над хворобою і над РФ.