Кількість відвідувачів Менського зоопарку на Чернігівщині скоротилася на 64%, ніж було до повномасштабного вторгнення.
Про це у коментарі Суспільному повідомила директорка зоопарку Зинаїда Максименко.
Директорка Менського зоопарку Зинаїда Максименко. ФОТО: Суспільне Чернігів
"Раніше було в нас багато відвідувачів. І екскурсії приїжджали, і дітей багато привозили. Зараз відвідувачів у нас набагато менше. Десь 36% ніж до повномаштабного вторгнення", — розповіла Максименко.
Щодо тварин, то за її словами, зимовий сезон вони перенесли спокійно. З харчами проблем немає. Також цього року в зоопарку народилося сім нових тварин.
"Це шотландський хайленд, зебу, віслюк, лама, мавпочка та 2 муфлони. Зараз частину тварин ми вже переводимо на літнє утримання. Як і щороку, до 15 квітня усі тварини будуть на свіжому повітрі", — повідомила Максименко.
Директорка зоопарку каже: на сьогодні залишається проблема нестачі працівників-чоловіків.
"З цим трохи є проблема… Тому що треба тварин переводити у вольєри, а це – тяжка робота. Приймати пологи – також чоловіча робота. Більшість працівників-чоловіків мобілізували".
Нагадаємо, у Менському зоопарку на Чернігівщині не можуть набрати нових працівників-чоловіків. Важку фізичну роботу там виконують жінки.
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