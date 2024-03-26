Сумські спортсмени повернулися з Португалії з медалями кубка світу зі спортивної аеробіки. З автобуса їх зустрічали рідні та друзі. Чемпіони поділилися своїми враженнями після змагань із Суспільним.

Олег Курашвілі зустрічає квітами свою доньку Анастасію. Вона повернулась у Суми з двома золотими медалями кубка світу зі спортивної аеробіки – індивідуальною і у парі. "Не сказати, що це такі дивні емоції. Враховуючи, що у 2022 році вона вже була чемпіонкою світу, у 2023 році вона отримала кубок світу. Все розпочинається з чого? Зі спортсмена, з систематичної роботи, з титанічної роботи кожного дні продовж багатьох років. Я не бачу нічого такого неможливого в тому, що з якогось невеличкого міста Суми діти, учні можуть досягати великих світових результатів", — говорить чоловік.

Втомлені дорогою, але задоволені результатом змагань, спортсмени виходять з автобуса.

Сумчани повернулися з Португалії з медалями кубка світу зі спортивної аеробіки. Суспільне Суми

Анастасія Курашвілі – переможниця кубка світу у двох категоріях говорить, ці медалі – результат наполегливих тренувань: "Ми багато працювали, багато тренувалися і ми дуже задоволені результатом. Ця підтримка тренерів, батьків, друзів – усіх кого тільки можна – так вийшло, що ми впорались".

Анастасія Курашвілі. Суспільне Суми

Разом з Анастасією на вищу сходинку п’єдесталу пошани у португальському місті Кантаньєде у категорії "пари" піднявся Станіслав Галайда. "Все пройшло достатньо непогано. Нас оцінили вже більш-менш якісно, ніж це було раніше. Тому ми готуємося далі, ми готуємося до чемпіонату світу, до наступного етапу кубка світу і будемо мати надію на подальші перемоги", — ділиться спортсмен.

Окрім двох "золотих" медалей сумчани виграли "бронзу" у "трійках". Анастасії і Стасу компанію у цій категорії склала Анастасія Литвин.

"Ми ще в "трійці" на кубку світу ніколи не займали призове місце. Ми раді, що у нас стоїть така чемпіонка, але це командна робота також. Це і Стаса заслуга, і моя, і Насті… І тренера, звичайно. Це безсумнівно", — розповіла "бронзова" призерка кубка світу Анастасія Литвин.

Тренерка спортсменів Оксана Дубинська про виступ своїх вихованців на кубку світу говорить: "Це три медалі кубка світу. Це наші чемпіони, це те, до чого ми йшли дуже довго і те, як ми намагаємося прославляти Україну в той час, коли у нас іде війна".

Тренерка спортсменів Оксана Дубинська. Суспільне Суми

Після дороги додому, яка зайняла дві доби, спортсмени мріють виспатися. А потім будуть нові тренування і підготовка до нових змагань.

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