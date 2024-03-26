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Сумські спортсмени, які вибороли медалі кубка світу зі спортивної аеробіки, повернулися додому
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Сумські спортсмени, які вибороли медалі кубка світу зі спортивної аеробіки, повернулися додому

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Сумські спортсмени повернулися з Португалії з медалями кубка світу зі спортивної аеробіки. З автобуса їх зустрічали рідні та друзі. Чемпіони поділилися своїми враженнями після змагань із Суспільним.

Олег Курашвілі зустрічає квітами свою доньку Анастасію. Вона повернулась у Суми з двома золотими медалями кубка світу зі спортивної аеробіки – індивідуальною і у парі. "Не сказати, що це такі дивні емоції. Враховуючи, що у 2022 році вона вже була чемпіонкою світу, у 2023 році вона отримала кубок світу. Все розпочинається з чого? Зі спортсмена, з систематичної роботи, з титанічної роботи кожного дні продовж багатьох років. Я не бачу нічого такого неможливого в тому, що з якогось невеличкого міста Суми діти, учні можуть досягати великих світових результатів", — говорить чоловік.

Втомлені дорогою, але задоволені результатом змагань, спортсмени виходять з автобуса.

Аеробіка
Сумчани повернулися з Португалії з медалями кубка світу зі спортивної аеробіки. Суспільне Суми

Анастасія Курашвілі – переможниця кубка світу у двох категоріях говорить, ці медалі – результат наполегливих тренувань: "Ми багато працювали, багато тренувалися і ми дуже задоволені результатом. Ця підтримка тренерів, батьків, друзів – усіх кого тільки можна – так вийшло, що ми впорались".

Сумські спортсмени, які вибороли медалі кубка світу зі спортивної аеробіки, повернулися додому
Анастасія Курашвілі. Суспільне Суми

Разом з Анастасією на вищу сходинку п’єдесталу пошани у португальському місті Кантаньєде у категорії "пари" піднявся Станіслав Галайда. "Все пройшло достатньо непогано. Нас оцінили вже більш-менш якісно, ніж це було раніше. Тому ми готуємося далі, ми готуємося до чемпіонату світу, до наступного етапу кубка світу і будемо мати надію на подальші перемоги", — ділиться спортсмен.

Окрім двох "золотих" медалей сумчани виграли "бронзу" у "трійках". Анастасії і Стасу компанію у цій категорії склала Анастасія Литвин.

"Ми ще в "трійці" на кубку світу ніколи не займали призове місце. Ми раді, що у нас стоїть така чемпіонка, але це командна робота також. Це і Стаса заслуга, і моя, і Насті… І тренера, звичайно. Це безсумнівно", — розповіла "бронзова" призерка кубка світу Анастасія Литвин.

Тренерка спортсменів Оксана Дубинська про виступ своїх вихованців на кубку світу говорить: "Це три медалі кубка світу. Це наші чемпіони, це те, до чого ми йшли дуже довго і те, як ми намагаємося прославляти Україну в той час, коли у нас іде війна".

Сумські спортсмени, які вибороли медалі кубка світу зі спортивної аеробіки, повернулися додому
Тренерка спортсменів Оксана Дубинська. Суспільне Суми

Після дороги додому, яка зайняла дві доби, спортсмени мріють виспатися. А потім будуть нові тренування і підготовка до нових змагань.

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