Правоохоронці викрили семеро людей з Києва та Запоріжжя, яких підозрюють у контрабанді наркотиків в особливо великих розмірах. За даними слідства, підозрювані організували збут до країн Євросоюзу (ЄС) оптових партій синтетичного наркотику – метадону, який одержували від своїх "постачальників" з декількох регіонів України.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомили у пресслужбі Запорізькій обласній прокуратурі та пресслужбі СБУ.

За даними слідства, троє жителів Запоріжжя, перебуваючи за кордоном, організували трафік наркотичних речовин до країн Європейського союзу:

"До наркобізнесу було залучене подружжя із Запоріжжя. На них поклали технічну сторону експортування наркотиків з України: закупівлю «товару» у постачальників з декількох регіонів України, пошуки наркокур’єрів, прибдання квитків та оформлення документів для виїзду за кордон", — йдеться у повідомленні.

Затриманий підзрюваний у перевезенні наркотичних речовин. Фото: Запорізька обласна прокуратура

За даними СБУ, для переправлення до Євросоюзу метадону, лідери угруповання використовували власну мережу наркокур’єрів.

"Щоб перевезти «товар» через кордон, вони вшивали його у підкладку верхнього одягу або ховали у багажу серед особистих речей", — йдеться у матеріалах відомства.

Зазначається, що правоохоронці викрили одного з перевізників під час перевезення наркотиків вагою понад один кілограм під час міжнародного авторейсу.

Також під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинної діяльності.

До того ж виявлено гроші, ймовірно одержані незаконним шляхом, а також автомобілі преміумкласу, які підлягають арешту.

Наразі правоохоронці затримали семеро людей, їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів). Якщо їхню провину буде доведено, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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