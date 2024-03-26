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Що саме, знають не завжди: як волонтери друкують деталі для військових на 3D-принтері
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Що саме, знають не завжди: як волонтери друкують деталі для військових на 3D-принтері

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Черкаські айтівці надрукували 150 кілограмів деталей для військових на 3D-принтерах. Виготовили їх протягом чотирьох місяців, коли й взялися за цю справу.

Про це Суспільному розповів один з айтівців, волонтер Антон Маніскевич.

Замовлення на деталі отримують із сайту "Друк армія". Це спільнота українців, які друкують для військових, пояснив волонтер:

"Ми зареєструвалися як друкарі. Після цього там є школа, можна почитати як вибрати перший принтер, як його налаштовувати й максимально прості деталі. Після цього ти береш там доступні два замовлення. Максимально нейтральних, там якісь ковпачки для старлінка і ще щось".

Виготовили 70 кілограмів: черкаські волонтери друкують деталі для військових на 3Д-принтері
3Д-принтери на яких друкують деталі для військових. Суспільне Черкаси

Як працює 3D-принтер, пояснив пан Антон:

"Він бере пластик — всередині його плавить і тоненькою ниточкою просто кладе його по колу".

Виготовили 70 кілограмів: черкаські волонтери друкують деталі для військових на 3Д-принтері
Деталі, які надрукували на 3Д-принтері. Суспільне Черкаси

Далі готові деталі перевіряють куратори сайту. І тільки потім можна братися за масовий друк. Та ця робота не без помилок, додав пан Антон.

"Деталь може вийти не дуже міцною, це стається через те, що забився носик принтера, він видавлював неправильну кількість пластика й шари не склеїлися між собою".

Що саме друкують, знають не завжди, розповів волонтер Віктор Кошовий.

"Деякі деталі, от на них дивишся і розумієш, що військові щось там покладуть і воно з чогось десь скинеться. Є запчастини, коли ми дивимось і ми не розуміємо для чого воно. Якась коробочка з якоюсь кришечкою".

Виготовили 70 кілограмів: черкаські волонтери друкують деталі для військових на 3Д-принтері
Антон Маніскевич. Суспільне Черкаси

Собівартість готових деталей, нижча за ті, які пропонують покупцям магазини, пояснив Антон Маніскевич.

"Наприклад, навчальна міна – 30 грамів пластику. У нас такої десь 15 гривень. Плюс електрика, виходить 20 гривень, 30 – це максимум. В інтернеті така продається за 370 гривень".

Виготовили 70 кілограмів: черкаські волонтери друкують деталі для військових на 3Д-принтері
Деталь, яку друкують на 3Д-принтері. Суспільне Черкаси

Готові вироби волонтери безоплатно надсилають військовим. Робота не складна, додав волонтер Антон. Головне – правильно налаштувати друк.

"Якщо ми беремо велике замовлення, наприклад, на 100 деталей, то ми спочатку друкуємо тестову деталь, перевіряємо чи все добре, чи все виходить, а потім запускаємо всі принтери в масштабування".

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