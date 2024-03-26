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"Жодного скла немає, десь обвалилась стеля": в Одесі через ракетний удар пошкоджено Палац спорту
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"Жодного скла немає, десь обвалилась стеля": в Одесі через ракетний удар пошкоджено Палац спорту

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Палац спорту в Одесі
Палац спорту в Одесі після ракетного удару 25 березня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Під час російського ракетного удару по Одесі 25 березня зазнав пошкоджень Палац спорту. У будівлі вибило всі вікна.

Про це 26 березня розповів директор комплексу Євген Філонов, повідомила кореспондентка Суспільного.

За його словами, пошкоджена вся будівля. Вибуховою хвилею вибило вікна.

"Жодного скла немає, жодної віконної рами немає, десь обвалилась стеля, більш ніж 1200 квадратних метрів скління немає більше в цій будівлі", — розповів Євген Філонов.

В Одесі через ракетний удар пошкоджено Палац спорту
Пошкоджений Палац спорту в Одесі внаслідок російської атаки 25 березня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Директор закладу додав, що у момент атаки у Палаці спорту відбувались тренування з хокею та фігурного катання. Тут перебували понад 50 дітей, всі вони пройшли в тимчасове укриття.

"Декілька років тому була встановлена система мовного оповіщення про пожежу, і під час війни ми її доукомплектували як систему мовного оповіщення про тривогу. Вона спрацювала. Перебувало більш ніж 50 дітей в будівлі, всі пройшли в тимчасове укриття, тому жодного постраждалого немає", — уточнив він.

Палац спорту в Одесі пошкоджено внаслідок атаки РФ
Вибиті вікна в будівлі Палацу спорту в Одесі внаслідок російської ракетної атаки 25 березня 2024 року. Фото: Суспільне Одеса

Євген Філонов також уточнив, що повернутись до тренувань у Палаці спорту планують за кілька діб. А от скільки буде коштувати відновлення Палацу спорту, поки невідомо, додав він.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 25 березня

Тривогу в Одеській області оголосили о 17:23. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього в місті пролунала серія вибухів.

РФ уразила подвійним ударом за балістичною траєкторією рекреаційну зону Одеси. Дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибило скло. Пошкоджень зазнали близько 300 квартир.

За даними Одеської ОВА, постраждали десять людей, Семеро з них, серед яких три жінки, наразі продовжують лікування в медичних закладах. Всім іншим допомога була надана на місці, зазначили в ОВА.

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